HIV: la pillola anti Hiv è gratuita in Italia

Il Comitato Prezzi e Rimborso di AIFA ha approvato la gratuità della profilassi pre-esposizione all' HIV che prevede l'assunzione di farmaci anti-HIV da parte di persone HIV-negative, che hanno un alto rischio di contrarre il virus. Una prevenzione farmacologica resa possibile grazie all'assunzione di una pillola antiretrovirale usata contro la replicazione del virus.

Cos'è la PrEP

PrEP sta per profilassi (ossia prevenzione) pre-esposizione. Si tratta di una pillola che ostacola la riproduzione del virus dell'HIv nel corpo, e quindi protegge dal contagio. Consiste nell'associazione di due principi attivi emtricitabina e tenofovir disoproxil. Viene assunta prima e dopo un rapporto a rischio HIV, come ad esempio rapporti sessuali senza preservativo, ma anche situazioni ad alto potenziale di contagio quali soprattutto la condivisione di siringe utilizzate per iniettare sostanze.

La PrEP è un medicinale che viene somministrato a persone sieronegative, quindi che non hanno l'HIV, per non essere contagiati e diventare sieropositive.

La profilassi pre esposizione PrEP non protegge da altre malattie sessualmente trasmissibili quasi, ad esempio: sifilide, epatite C, gonorrea e clamidia, per le quali va effettuato regolare test.