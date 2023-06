Hikikomori: cos’è? Sintomi, cause e trattamento

Cos’è

Cosa significa Hikikomori

Hikikomori è un termine giapponese che deriva dal verbo hiku (tirare indietro) e komoru (ritirarsi) con il quale si indica un particolare fenomeno che interessa ragazzi e giovani adulti, caratterizzato da un isolamento sociale grave e prolungato.

Letteralmente, "Hikikomori" significa "stare in disparte, isolarsi, essere confinati" e viene utilizzato per definire una forma di ritiro sociale patologico che comporta una volontaria reclusione nella propria abitazione.

Attenzione! Hikikomori viene usato sia per descrivere il fenomeno, sia per indicare chi decide di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi, smettendo di andare a scuola o al lavoro, e trascorre la maggior parte del proprio tempo chiusa in casa.

Inizialmente, si riteneva che l'Hikikomori fosse correlato al sistema di valori culturali del Giappone, ma, negli ultimi anni, è passato dall'essere visto come un tipico problema del Paese del Sol Levante ad una condizione che potrebbe avere implicazioni per la salute globale. Questo cambiamento è stato guidato dalla crescente evidenza del fenomeno Hikikomori negli studi epidemiologici, nelle serie di casi clinici e nei resoconti dei media di tutto il Mondo.

Hikikomori è attualmente visto come un problema di salute mentale socio-culturale, piuttosto che una malattia mentale distinta, tanto che non è ancora una diagnosi ufficiale del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM), ma è assodato che richieda l'intervento di uno psichiatra o altro specialista della salute mentale per affrontarlo.

Chi sono gli Hikikomori?

Gli Hikikomori sono tipicamente adolescenti e i giovani in transizione verso l'età adulta (15-39 anni) che si ritirano volontariamente dalla vita sociale e scelgono di recludersi in casa. I maschi si dedicano maggiormente al gaming online, le ragazze al sonno, alla lettura e alla tv.

Hikikomori: quanto è diffuso il fenomeno?

Il concetto di Hikikomori è stato descritto e osservato primariamente nel Paese del Sol Levante, dove, dalla fine degli anni '90, rappresenta un grave problema psico-sociale. In questo periodo, il Giappone ha vissuto un'era glaciale economica, che ha impedito a molti giovani di raggiungere i propri obiettivi, molti dei quali hanno risposto nascondendosi per nascondere la vergogna che provavano. Il termine Hikikomori è stato coniato nel 1998 dallo psichiatra giapponese Tamaki Saito che scelse il termine per descrivere i molti giovani che vedeva non adattarsi ai criteri per la diagnosi di salute mentale, ma erano comunque in uno stato di estremo ed angosciante isolamento.

La ricerca sociologica su questo argomento è iniziata negli anni 2000 e nel 2010 la parola "Hikikomori" è stata introdotta nell'Oxford English Dictionary. Da allora, questo concetto è stato sempre più menzionato nella letteratura psichiatrica e l'Hikikomori è stato segnalato anche in altri Paesi, tra cui Hong Kong, Oman, Spagna, Francia, Brasile, Cina, India, Corea, Stati Uniti, Canada e Italia. Di conseguenza, l'Hikikomori è attualmente considerato un fenomeno mondiale.

Nel solo Giappone, le indagini ufficiali condotte finora dal governo hanno identificato circa un milione di persone di casi (almeno l'1,2% della popolazione), mentre si stima che in Italia siano 54 mila i giovani potenzialmente colpiti da questo fenomeno. L'attenzione nei confronti del fenomeno sta aumentando, soprattutto a seguito della pandemia di COVID-19 che ha estremizzato il problema.