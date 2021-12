Herpes Zoster Oticus – Sindrome di Ramsay Hunt tipo II

L'herpes zoster oticus può manifestarsi anche in presenza di forte stress psicologico e/o fisico oppure come conseguenza di un'eccessiva esposizione alla luce solare o di una marcata alterazione ormonale .

L'herpes zoster oticus è una patologia causata dalla riattivazione del virus della varicella-zoster (VZV), che rimane latente a livello dei gangli dei nervi cranici (come il ganglio genicolato del nervo facciale e i gangli dell'VIII nervo cranico). Per intenderci, quest'agente virale è lo stesso che provoca il fuoco di sant'Antonio e viene contratto con l'infezione primaria da varicella .

L'herpes zoster oticus si manifesta principalmente con un forte dolore all'orecchio (otalgia). Sulla cute del padiglione auricolare e nel canale uditivo esterno, lungo la distribuzione del ramo sensitivo del nervo facciale, compare un' eruzione vescicolare dolorosa e urente dentro e intorno all'orecchio, sul viso, in bocca e/o sulla lingua ; nel giro di una settimana circa, le vescicole evolvono in croste.

Se la diagnosi della sindrome di Ramsay Hunt non viene stabilita dal solo esame obiettivo, prendere in considerazione una scansione TC della testa per indagare su altre eziologie della paralisi facciale. La risonanza magnetica con mezzo di contrasto , invece, consente di rilevare una sofferenza del nervo facciale.

Trattamento

Per molti anni, la terapia per l'herpes zoster oticus è stata generalmente di supporto e comprendeva impacchi caldi, analgesici narcotici e antibiotici per un'infezione batterica secondaria. Tuttavia, molti agenti antivirali si sono dimostrati efficaci nel limitare la gravità e la durata dei sintomi e dovrebbero essere usati per trattare questa malattia.

La prevenzione dell'herpes zoster mediante vaccinazione è raccomandata a tutte le persone di età superiore ai 60 anni, anche se hanno avuto la varicella o lo zoster in passato. Questa fascia di età soffre di una significativa morbilità da zoster e può quindi trarre beneficio dal vaccino. Le controindicazioni alla somministrazione del vaccino comprendono l'età inferiore ai 60 anni, l'uso attuale di antivirali, la gravidanza e alcune condizioni immunosoppressive.

Agenti antivirali

Gli agenti antivirali svolgono chiaramente un ruolo nel limitare la gravità e la durata dei sintomi se somministrati all'inizio del decorso della malattia.

La somministrazione precoce (< 72 ore) di aciclovir correla ad un aumento della velocità di recupero della funzione del nervo facciale e impedisce un'ulteriore degenerazione del nervo. Inoltre, è stato dimostrato che l'uso di antivirali riduce l'incidenza e la gravità della nevralgia post erpetica.

Il virus della varicella-zoster (VZV) può essere erroneamente diagnosticato come paralisi di Bell a causa della mancanza di reperti cutanei (zoster sine herpete). Anche valaciclovir e famciclovir sono efficaci nel ridurre il rischio di dolore, con un profilo di sicurezza e guarigione delle lesioni comparabile.

Diversi studi hanno mostrato un effetto significativo sulle complicanze a lungo termine con l'uso della terapia antivirale e degli corticosteroidi usati in combinazione. I corticosteroidi sistemici sono usati per alleviare il dolore acuto, diminuire le vertigini e limitare l'insorgenza della nevralgia post erpetica.

