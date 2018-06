La diagnosi dell'herpes zoster oftalmico è solitamente clinica e prevede la raccolta dei dati anamnestici, la visita oculistica ed il riscontro dei segni caratteristici della malattia, come il dolore riferito dal paziente e l'eruzione dermatomerica sulla fronte e sulla palpebra, in associazione ad altri sintomi oculari. A supporto, possono essere eseguiti anche esami colturali e immunologici.

Anamnesi

In caso di sospetto herpes zoster oftalmico, il medico valuterà attentamente la sintomatologia riferita dal paziente e la sua storia clinica, soffermandosi in particolare nella ricerca d'infezioni erpetiche passate.

Esame Obiettivo

I sintomi e le lesioni che caratterizzano l'herpes zoster oftalmico si prestano ad un'interpretazione abbastanza univoca. Di solito, è sufficiente un'ispezione visiva dell'area colpita da parte del medico, per comprendere l'entità del coinvolgimento oculare.

L'occhio del paziente viene, in genere, esaminato con uno strumento chiamato oftalmoscopio, utile per esaminare la parte più profonda, il nervo ottico ed i vasi sanguigni. La lampada a fessura è uno strumento costituito, invece, da una sorgente luminosa e da una lente d'ingrandimento che visualizza nel dettaglio le strutture oculari interne, quindi risulta utile per valutare eventuali abrasioni/ulcerazioni corneali.

Altri accertamenti

In genere, non è necessario ricorrere ad esami di laboratorio, ma la diagnosi è talvolta complicata dal fatto che alcuni pazienti presentano solo i segni e sintomi oculari.

In presenza di sintomi sospetti o dubbi circa l'eziologia virale, il medico può prelevare un campione dalla congiuntiva o dalla secrezione oculare per una successiva indagine citologica (cellulare) di laboratorio. Per accertare che l'agente infettivo sia effettivamente un herpes zoster oftalmico, è possibile anche la raccolta del materiale dalle vescicole per una ricerca dell'antigene VZV tramite saggio di immunofluorescenza diretta. Altro accertamento possibile è un esame del sangue per la ricerca delle immunoglobuline, quindi degli anticorpi, correlate in modo specifico alla presenza del virus varicella-zoster (VZV). In altri casi, invece, è possibile effettuare il dosaggio delle particelle virali mediante PCR, amplificandone cioè il DNA.