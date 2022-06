Herpes Labiale: cos'è? Quando preoccuparsi? Cause e rimedi

L'agente causale è il virus herpes simplex che si contrae attraverso la saliva , i baci o, più in generale, tramite contatto diretto con le persone infette. Dopo la regressione della prima infezione, il virus dell'herpes labiale ha la peculiare caratteristica di andare a rifugiarsi, attraverso i nervi della cute, nei gangli neuronali più vicini al sito di infezione. In questa sede, il patogeno entra in latenza , cioè non solo sopravvive al sistema immunitario , ma non viene neppure eliminato attraverso l'impiego dei farmaci. Anche a distanza di molto tempo, l'herpes delle labbra può ripresentarsi : il virus approfitta degli stati di "debolezza" dell'organismo (cali delle difese immunitarie , periodi di stress, affaticamenti generali ecc.), quindi si riattiva e provoca le classiche lesioni labiali.

L' herpes labiale (o herpes labialis ) è una malattia infettiva caratterizzata dalla comparsa di numerose vescicole intorno alle labbra o in altre zone del viso, come guance e naso .

Come suggerisce il termine, l'herpes labiale è un' infezione erpetica che comporta l'insorgenza di piccole bollicine biancastre o rossastre, piene di siero limpido e giallastro, localizzate prevalentemente sulle labbra. Chiamata comunemente " febbre delle labbra " o " febbre sorda ", non si tratta soltanto di un fastidioso inestetismo. L'herpes labiale è, infatti, la manifestazione ricorrente di un' infezione cronica .

Cause e Fattori di Rischio

Herpes Labiale: cause

Come anticipato, l'herpes labiale è una malattia infettiva di origine virale. L'agente causale prevalentemente implicato è il virus herpes simplex tipo 1 (HSV-1). Seppure in misura minore, l'herpes labiale può essere provocato anche dal virus herpes simplex tipo 2 (HSV-2) che, di solito, è responsabile dell'infezione genitale.

Il virus penetra nell'organismo attraverso la pelle e le mucose, dove infetta le cellule epiteliali e ne determina la morte, da cui conseguono le vescicole e le altre lesioni tipiche della malattia.

Herpes Labiale: perché viene spesso?

Dopo il contagio e le prime manifestazioni, tutti gli herpes virus eludono la difesa immunitaria, utilizzando la strategia della latenza. In pratica, il patogeno permane nell'organismo, nascondendosi nei gangli nervosi, senza dare segno della sua presenza. Qui, il sistema immunitario e i farmaci non possono attaccarlo, poiché non replica e non genera sufficiente quantità di peptidi di derivazione virale tali da segnalare la loro presenza alle cellule T citossiche. Di norma, infatti, per neutralizzare un'infezione virale già instaurata, i linfociti T citotossici uccidono le cellule infettate. Affinché possa avvenire, occorre che alcuni dei peptidi presentati dall'MHC di classe I espresso sulla superficie delle cellule infettate siano di origine virale. Questa condizione è raggiunta facilmente nel corso di infezioni causate da virus a rapida replicazione, come accade, ad esempio, durante l'influenza (neutralizzata dalla combinazione di linfociti T citotossici e anticorpi presenti nel sangue).

Quando si trovano nello stato di quiescenza all'interno delle cellule umane, gli herpes virus non provocano problemi; la latenza può durare diverse settimane, mesi, anni o perfino per tutta la vita. In alcune circostanze, poi, soprattutto quando le difese immunitarie si abbassano, il virus si riattiverà determinando un episodio di malattia. Una volta terminata la fase di replicazione, il virus tende infine a tornare indietro per rinchiudersi nei gangli nervosi, mantenendo così il ciclo che sta alla base della persistenza dell'infezione.

Questa caratteristica si riflette anche sull'andamento dell'herpes labiale, che è tipicamente recidivante; in pratica, la malattia si ripresenta di tanto in tanto, con episodi brevi e generalmente meno gravi rispetto alla prima infezione.

Herpes Labiale: quando si può riattivare?

Il virus dell'herpes labiale si riattiva in alcune situazioni a sé favorevoli, dando origine alle tipiche manifestazioni della malattia. Ad esempio, possono fungere da "innesco" periodi di intenso stress o sovraffaticamento, cali delle difese immunitarie, momenti particolari del ciclo mestruale, episodi febbrili o un'intensa esposizione alla luce del sole. In simili circostanze, il virus esce dai gangli nervosi e percorre a ritroso la strada fatta al momento del contagio. Arriva così fino alla fine della terminazione nervosa, di solito sulle labbra. Meno frequentemente, le lesioni erpetiche possono formarsi su naso, mento, guance o palato.

In alcuni casi, dopo il primo contagio, il virus dell'herpes labiale può rimanere silente anche per tutta la vita.

Fattori scatenanti l'Herpes Labiale Periodi prolungati di forte stress emotivo e fisici

Cali delle difese immunitarie (es. episodi febbrili, stati influenzali, infezioni e terapie)

Esposizione prolungata, senza protezione, ai raggi ultravioletti e/o al freddo

Bruschi sbalzi di temperatura

Alimentazione sregolata

Ciclo mestruale

Herpes Labiale: come si trasmette?

Il virus responsabile dell'herpes labiale si trasmette facilmente per contatto diretto con la bocca o la saliva di una persona infetta, tipicamente attraverso un bacio. Di solito, la prima infezione avviene spesso durante l'infanzia, senza rendersene conto, sotto forma, per esempio, di una semplice stomatite.

Il contagio può avvenire anche in modo indiretto, utilizzando oggetti contaminati, come bicchieri, posate, rossetti, rasoi e asciugamani.

Non solo: nello stesso soggetto, il virus dell'herpes labiale, con una sorta di auto-inoculazione, può essere trasmesso anche ad altre parti del corpo. Per questo, durante l'episodio di herpes labiale, occorre prestare massima attenzione a non portare le mani dalla bocca agli occhi. In caso contrario, il virus potrebbe provocare una cheratite erpetica, gravissima complicazione oculare che può addirittura portare alla cecità.