Cos'è Haemophilus influenzae: Cos’è? Shutterstock Haemophilus influenzae è un batterio responsabile di patologie infettive localizzate preferenzialmente al tratto respiratorio e alle meningi.

Piccolo batterio gram-negativo, immobile, asporigeno, aerobio facoltativo, non resistente all'acido, a forma di cocco ma dotato di pleiomorfismo, quindi della capacità di modificare all'occorrenza la propria morfologia, Haemophilus influenzae deve il proprio nome all'errore di essere stato inizialmente riconosciuto come il microrganismo responsabile dell'influenza, che oggi sappiamo avere un'origine virale.

Rispetto all'influenza, le infezioni da Haemophilus influenzae sono assai più temute, perché potenzialmente molto gravi, soprattutto nei bambini.

Cosa provoca? Malattie sostenute da Haemophilus influenzae Haemophilus influenzae è un patogeno scarsamente invasivo, peculiare dell'essere umano, che colonizza abitualmente le mucose delle prime vie aeree di molti adulti, soprattutto nei mesi invernali, senza causare particolari malattie. Sebbene sia riscontrabile nell'80% degli adulti sani, di regola l'infezione viene circoscritta dal sistema immunitario e decorre in maniera asintomatica. Quando però le linee di difesa dell'organismo vengono compromesse da particolari condizioni (immunodepressione, malattie intercorrenti, cattive condizioni ambientali), Haemophilus influenzae diventa patogeno, causando soprattutto infezioni locali (vie aeree superiori ed inferiori) e nei casi più gravi sistemiche. La frequenza di infezione patologica da Haemophilus influenzae è inversamente proporzionale all'età; ciò significa che il batterio attacca soprattutto i bambini, tanto che in assenza di vaccinazione almeno il 50% della popolazione pediatrica subisce un'infezione da Haemophilus influenzae nel primo anno di vita e quasi tutti i bambini sono già stati infettati a tre anni. Anche gli anziani sono meno resistenti all'infezione.

Tipi Haemophilus influenzae con Capsula e Senza Capsula Haemophilus influenzae può essere provvisto o meno di capsula polisaccaridica (LPS). Attualmente, sono noti 6 tipi antigenici di Haemophilus influenzae forniti di LPS; tali batteri sono identificati con le prime sei lettere dell'alfabeto, dalla A alla F.

Tra i 6 diversi tipi antigenici di Haemophilus influenzae forniti di capsula, il più diffuso in patologia umana è Haemophilus influenzae di tipo B.

Esso ha tendenza invasiva, risulta spesso associato a batteriemia e colpisce prevalentemente neonati e bambini di età inferiore ai due anni.

La pericolosità di questo batterio in età pediatrica ha stimolato la ricerca per uno specifico vaccino, disponibile ormai da qualche anno, da somministrare per la prima volta all'età di due mesi. I batteri sprovvisti di capsula polisaccaridica sono definiti Haemophilus influenzae non tipizzabili.

Infezioni nel Bambino Infezioni da Haemophilus influenzae di Tipo B nel Bambino Come anticipato, l'infezione da Haemophilus influenzae di tipo B risulta pericolosa soprattutto in età pediatrica, tanto che prima dell'introduzione del vaccino, il microrganismo rappresentava la causa più comune di meningite batterica dai due mesi ai cinque anni di età. L'infiammazione delle meningi causata da Haemophilus influenzae è la forma clinica più grave dell'infezione, poiché può provocare danni piuttosto seri con gravi handicap localizzati soprattutto a livello del sistema nervoso: Sordità e cecità;

Problemi di apprendimento e dello sviluppo;

Danni cerebrali in genere. La meningite da Haemophilus influenzae di tipo B è rara nell'adulto sopra i 27 anni. L'esordio sintomatologico della meningite purulenta da Haemophilus influenzae è brusco, anche se l'insorgere della meningite è spesso preceduto da sintomi localizzati alle vie aeree (rinofaringite, bronchite, broncopolmonite) o all'orecchio (otite), focolai che - specie in assenza di trattamento adeguato - rappresentano le porte di ingresso del patogeno per la diffusione ematica (setticemia) e da qui alle meningi. Febbre, difficoltà respiratorie, mal di gola, dolore alla deglutizione, iperproduzione di saliva sono i sintomi iniziali della meningite.

L'evoluzione può essere drammatica, con diffusione del batterio per via ematica (setticemia) ed interessamento multi-organo con morte del paziente. Il batterio Haemophilus influenzae, inoltre, può causare una grave infezione alla gola nell'area laringea (delle corde vocali). Questa infezione è denominata epiglottite acuta.

Per il suo andamento sintomatologico esplosivo, se non prontamente riconosciuta e curata, l'epiglottite acuta può risultare fatale, perché impedisce al bambino la normale respirazione. L'epiglottite acuta si manifesta con mal di gola, febbre, e mancanza di fiato, sempre più asfissiante sino all'ostruzione respiratoria; non a caso, l'epiglottite acuta è nota anche come laringite acuta soffocante.

Diagnosi Diagnosi Haemophilus influenzae: come riconoscerlo? Dinanzi al sospetto clinico, è necessaria la conferma batteriologica, ad esempio tramite esame colturale sul campione biologico che meglio rispecchia la localizzazione del focolaio infettivo: aspirato dai seni nasali (sinusite), catarro o espettorato (affezioni delle vie aeree), liquido cerebrospinale e sangue (meningite purulenta), cute e sangue (cellulite), aspirato da timpanocentesi (otite media), sangue ed aspirato articolare (artrite).