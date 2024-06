Guarigione delle ferite: fasi e quanto ci mette

La guarigione delle ferite consiste nella sostituzione, da parte di un organismo vivente, di tessuti distrutti o danneggiati con tessuti di nuova produzione.

Nella pelle non danneggiata, l'epidermide (superficie, strato epiteliale) e il derma (strato connettivo più profondo) formano una barriera protettiva contro l'ambiente esterno. Quando la barriera viene rotta, si innesca una sequenza regolata di eventi biochimici per riparare il danno. Questo processo è suddiviso in fasi prevedibili: coagulazione del sangue (emostasi), infiammazione, crescita dei tessuti (proliferazione cellulare) e rimodellamento dei tessuti (maturazione e differenziazione cellulare).

Nota: la coagulazione del sangue può essere considerata parte dello stadio infiammatorio anziché uno stadio separato.



Il processo di guarigione delle ferite non è solo complesso, ma fragile ed è suscettibile di interruzioni o fallimenti, che portano alla formazione di ferite croniche che non guariscono adeguatamente. I fattori che contribuiscono alla mancata guarigione delle ferite croniche sono soprattutto malattie, come il diabete, le patologie vascolari, le infezioni e le carenze metaboliche dell'età avanzata.

La cura delle ferite incoraggia e accelera la guarigione attraverso la pulizia e la protezione da nuove lesioni o infezioni. A seconda delle esigenze, si può spaziare dal pronto soccorso a intere specialità infermieristiche, come l'assistenza alle ferite, alle stomie, all'incontinenza e ai centri per ustionati.