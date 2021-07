Il Green pass, che accerta l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid-19 o l'esito negativo di un tampone, sarà obbligatorio in Italia a partire da venerdì 6 agosto. Nel decreto approvato dal Governo sono contenute tutte le regole per attività commerciali, luoghi pubblici, trasporti e limitazioni.

Il Green pass entrerà in vigore a partire dal 6 agosto in Italia e dovrà essere mostrato da tutti i cittadini, italiani e turisti stranieri, di età superiore ai 12 anni . Sono esentati «i soggetti che hanno idonea certificazione medica». ll decreto stabilisce che il pass Covid ha validità differente a seconda delle zone:

Spostamenti e mezzi di trasporto: serve il green pass?

Per viaggiare in Italia, ad oggi, non è necessario esibire il Green pass. Quindi per salire a bordo di treni, aerei e navi che viaggiano all'interno del territorio nazionale, non è obbligatorio esibire la certificazione vaccinale.

Restano in vigore le regole già previste: