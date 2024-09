Quanta probabilità c'è di rimanere incinta con il liquido pre eiaculatorio?

Contiene spermatozoi? Il liquido preseminale contiene spermatozoi? La presenza di spermatozoi nel liquido pre eiaculatorio è un argomento piuttosto dibattuto in ambito scientifico: alcuni studi hanno evidenziato tracce di sperma nella secrezione preseminale; altri hanno riscontrato un'assenza di spermatozoi. Non è chiaro quanti spermatozoi vitali ci siano nel pre-eiaculato: ricordiamo, infatti, che lo scopo del liquido preseminale, non è di trasportare i gameti maschili, ma di favorire la lubrificazione del lume uretrale e proteggere lo sperma che verrà poi emesso con l'eiaculazione dall'ambiente acido dell'uretra e della vagina. Quanti spermatozoi contiene il liquido pre eiaculatorio? Indicativamente, la presenza di spermatozoi nel pre-eiaculato è variabile (da bassa a assente) e, nonostante la limitata quantità e la ridotta probabilità, il liquido preseminale emesso prima dell'orgasmo è in grado di fecondare un ovocita. Importante è notare che il liquido pre eiaculatorio può anche trasmettere infezioni sessualmente trasmissibili. Per quanto sopravvivono gli spermatozoi nell’uretra? Dopo l'eiaculazione, gli spermatozoi possono rimanere vitali nell'uretra al massimo per 5 ore dopo il rapporto sessuale e vengono completamente dilavati con la prima minzione. Attenzione! La presenza di spermatozoi ancora vitali può dipendere da residui di sperma nell'uretra da un precedente rapporto sessuale.

Che probabilità c'è di rimanere incinta con il liquido seminale? Quante sono le probabilità di rimanere incinta con il pre eiaculato? È impossibile saperlo con certezza, poiché può variare da persona a persona e ad ogni incontro sessuale. I migliori dati disponibili sono studi che esaminano il coito interrotto. Se il partner "perfeziona" il metodo, allora le possibilità sono relativamente basse: solo circa il 4%. Realisticamente, ciò non sempre accade, per cui l'efficacia è solo del 22%. Ciò significa che circa 22 persone su 100 che utilizzano il metodo del coito rimangono incinte ogni anno, ovvero circa una su cinque. Per fare un paragone, la spirale ha un tasso di fallimento inferiore all'1%, mentre metodi come la pillola o il cerotto anticoncezionale sono inferiori al 10% e i preservativi sono inferiori al 20% (Centers for Disease Control and Prevention, Effectiveness of Family Planning Methods). In conclusione? Il pre-eiaculato è pur sempre eiaculato, il che significa che molto probabilmente contiene sperma. Se al momento stai cercando di evitare una gravidanza, la cosa migliore è usare un metodo anticoncezionale più affidabile.