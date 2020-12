Per conoscere quali sono gli esami da fare nei primi tre mesi di gestazione, invece, torna alla pagina precedente:

Oltre a quanto sopra illustratro, a partire da 24 settimane + 0 giorni viene misurata la distanza fondo uterino- sinfisi pubica per la verifica dell' accrescimento fetale .

Esami del Terzo Trimestre

Quali sono gli Esami da Fare nel Terzo Trimestre di Gravidanza?

Anche negli ultimi tre mesi di gestazione, pressione sanguigna e peso corporeo della madre devono essere regolarmente monitorati. Allo stesso modo, verranno ripetuti:

Esami del sangue (emocromo completo, ecc.);

(emocromo completo, ecc.); Esame delle urine completo ;

; Ecografia ostetrica ;

; Misurazione della distanza fondo uterino-sinfisi pubica per la verifica dell'accrescimento fetale.

Se necessario, verranno altresì prescritti dallo specialista:

Infine, nel terzo trimestre viene prescritto anche un tampone vagino-rettale (raccomandato a 36-37 settimane) per la ricerca dello streptococco β emolitico del gruppo B (anche noto come Streptococcus agalactiae), un batterio che può causare gravi infezioni neonatali. In caso di positività al tampone, il medico prescriverà un'idonea terapia antibiotica alla futura madre.

A 36 settimane, si verifica che il feto sia in presentazione cefalica: se è ancora in presentazione podalica vengono fornite informazioni sulla possibilità di effettuare le manovre ostetriche esterne per farlo girare.

Dalla 38a settimana di gestazione è possibile effettuare la cardiotocografia che permette di monitorare la frequenza cardiaca fetale e le contrazioni uterine. Molto importante è anche la valutazione della quantità di liquido amniotico o il diametro della sacca principale di liquido, per evidenziare eventuali condizioni che rendano consigliabili controlli ravvicinati o l'espletamento del parto.