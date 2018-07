La gravidanza biochimica è un'interruzione molto precoce che, proprio per questo, non richiede raschiamenti o farmaci e si risolve con l'arrivo della mestruazione.

Gravidanza Biochimica: come intervenire?

Nella maggior parte dei casi, la gravidanza biochimica non richiede interventi di alcun genere, cioè si attende l'arrivo delle mestruazioni, lasciando che sia la natura a regolare la situazione.

L'unico intervento eventualmente utile per controllare l'andamento della gravidanza biochimica consiste nel monitorare il livello dell'ormone beta-hCG, accertandosi che si riduca.

Se è in corso un aborto, infatti, la gonadotropina corionica diminuisce naturalmente. Se il valore di beta-hCG incrementa o rimane stabile e non c'è presenza di un embrione all'interno dell'utero, è necessario sottoporsi a specifici accertamenti, in modo da scongiurare la possibilità di una gravidanza ectopica.

Supporto psicologico

Nonostante la brevissima durata, è possibile che la gravidanza biochimica abbia delle ripercussioni psicologiche negative su alcune donne. Quest'evenienza va presa in considerazione soprattutto nei casi in cui fosse stato intrapreso un percorso di procreazione medicalmente assistita per tentare di concepire un bambino.

In ogni caso, è opportuno che l'implicazione della gravidanza biochimica sullo stato emotivo sia alleviata con il supporto dei propri familiari o di uno specialista.

Farmaci e chirurgia

Essendo l'interruzione della gestazione molto precoce, la gravidanza biochimica non richiede un intervento chirurgico, come il raschiamento, per rimuovere i prodotti del concepimento trattenuti.

Allo stesso modo, non ci sono farmaci specifici da assumere dopo una diagnosi di gravidanza chimica.

Dopo la Gravidanza Biochimica

Una gravidanza biochimica non influenza la fertilità e le probabilità di rimanere incinta nel futuro. In genere, il ciclo mestruale di una donna riprende entro 1 o 2 settimane dopo l'aborto precoce. Tuttavia, dopo la gravidanza biochimica, la comparsa delle mestruazioni e la ripresa della normale ovulazione dipende dall'eventuale persistenza nell'organismo della gonadotropina corionica e del progesterone. Per ricominciare normalmente, infatti, il ciclo mestruale necessita che i livelli di questi ormoni si riducano.

Quanto aspettare prima di provare a concepire di nuovo?

Il periodo di tempo che intercorre tra la gravidanza biochimica ed i nuovi tentativi di concepimento dipende da ogni singolo caso. In gran parte, l'attesa è correlata allo stato emotivo della donna e dalle cause che hanno contribuito ad indurre l'interruzione della gestazione. A tal proposito, il proprio medico saprà fornire i giusti consigli circa le modalità e le tempistiche da rispettare per tentare di concepire un bambino.

Indicativamente, se il ciclo mestruale riprende con la consueta normalità, si può tentare una nuova gravidanza dopo due-tre mesi.