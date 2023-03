Introduzione Il grasso bruno (o grasso marrone), rappresenta quella parte di tessuto adiposo che aiuterebbe l'organismo a bruciare calorie, abbassare i livelli degli zuccheri nel sangue e contribuire a contrastare ipertensione e malattie cardiovascolari. La differenza tra il grasso bruno e quello bianco, dannoso per la salute soprattutto nella zona dell'addome attorno agli organi vitali, è che nel tessuto adiposo bianco viene immagazzinata l'energia in eccesso, mentre il grasso bruno la brucia, generando calore in presenza di basse temperature, per mantenere costante la temparatura corporea. Uno studio su 52 000 partecipanti pubblicato sulla rivista scientifica Nature, ha messo in evidenza la correlazione tra presenza di grasso marrone nel corpo in discrete quantità con il minor rischio di sviluppare disturbi cardiovascolari e metabolici, come obesità, diabete2, coronopatie, resistenza insulinica.

Come si attiva il grasso bruno In presenza di temperature basse

Facendo attività fisica ad alta intensità

Abbassando il riscaldamento

Immergendosi in acqua fredda

Facendo docce con acqua fresca subito dopo sauna o bagno turco

Crioterapia Possibile attivare il tessuto adiposo bruno? La risposta è sì, e non soltanto in situazioni in cui si riscontra abbassamento della temperatura. Quando vengono introdotte calorie eccessive con l'alimentazione, ad esempio, il grasso bruno si attiva in quanto basato sulla dispersione dell'eccesso calorico in forma di calore, e quindi genera quella che viene definita l'omeostasi del peso corporeo. Quando il corpo è esposto al freddo, il grasso bruno produce una proteina, la SLC25A44, che dirige gli aminoacidi ramificati presenti nel corpo, nei mitocondri, ossia il magazzino energetico delle cellule, dove sono impiegati per produrre energia e quindi calore. Se questo meccanismo si interrompe, come dimostrato anche da un team di ricercatori della University of California che hanno condotto uno studio sui topi, sono maggiori le probabilità di sviluppare obesità e diabete.

Lo studio sul tessuto adiposo bruno Secondo diverse ricerche scientifiche sul tema, passare del tempo al freddo attiva il grasso bruno presente in alcune aree del corpo umano, essendo il ruolo primario di tale tessuto adiposo quello di proteggere la temperatura corporea Anche l'allenamento ad alta intensità, come un'attività aerobica di tipo HIT, avrebbe potere di trasformare il grasso bianco in marrone. Il merito sarebbe di una proteina, la irisina, ovvero il cosiddetto ormone dello sport, prodotta naturalmente dall'organismo, che aumenta nei soggetti che si allenano spesso, rispetto a quelli con una vita più sedentaria.