Diagnosi di grasso addominale in eccesso

Esistono vari modi per misurare l'obesità addominale, tra cui:

Circonferenza vita (> 102 cm negli uomini e > 88 cm nelle donne)

Rapporto vita-fianchi (la circonferenza della vita divisa per quella dei fianchi > 0,9 per gli uomini e > 0,85 per le donne

Diametro addominale sagittale

Rapporto vita / statura (poco utilizzato).

Nei soggetti con BMI inferiore a 35, il grasso viscerale è correlato a esiti negativi sulla salute indipendentemente dal grasso corporeo totale; ha una correlazione particolarmente forte con le malattie cardiovascolari.

Il BMI e le misurazioni della circonferenza vita sono i due metodi più accreditati per diagnosticare l'obesità. Tuttavia, la rilevazione del girovita non è accurata come il BMI, pertanto si consiglia di utilizzare entrambi i metodi in parallelo.

In alcuni casi può essere necessario effettuare una diagnosi differenziale per distinguere l'obesità centrale da ascite e distensione addominale da meteorismo / gonfiore intestinale. Nella coorte di 15.000 persone che hanno partecipato al "National Health and Nutrition Examination Survey" (NHANES III), la circonferenza della vita ha spiegato il rischio per la salute (Sindrome Metabolica) legato all'obesità meglio dell'indice di massa corporea (o BMI). In altre parole, il grasso addominale sembra essere un fattore di rischio maggiore rispetto alla quantità di grasso totale per l'insorgenza di sindrome metabolica (SM). Un'altra misura dell'obesità centrale che ha dimostrato superiorità rispetto al BMI nel predire il rischio di malattie cardiovascolari è il "Indice di Obesità Centrale" (WHtR), dove un rapporto di > = 0,5 (cioè una circonferenza della vita di almeno la metà della statura individuale) è una previsione di aumento del rischio. Un altro sistema di diagnosi per obesità è l'analisi del grasso intra-addominale, che costituisce un rischio ancora maggiore. L'aumento della quantità di grasso in questa regione si correla a livelli più elevati di lipidi e lipoproteine ​​plasmatiche (Eric Poehlman, 1998). Una crescente consapevolezza dell'importanza del grasso addominale come indicatore di rischio per la salute ha portato a nuovi sviluppi nella diagnosi dell'obesità, ad esempio l'indice del volume corporeo (Body Volume Index), che misura il deposito centrale valutando la forma del corpo di una persona e la sua distribuzione del peso. L'adiposità addominale non si verifica solo negli obesi, ma colpisce anche le persone con BMI < 30 e contribuisce a definire la sensibilità insulinica.

Indice di obesità centrale (ICO)

L'indice di obesità centrale (ICO) è il rapporto tra la circonferenza della vita e la statura. Venne proposto da Parikh et al. nel 2007 come un sostituto della sola circonferenza vita, ampiamente utilizzata nella definizione di sindrome metabolica. [63] Il "National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III" ha suggerito di escludere 102 cm e 88 cm come marker dell'obesità centrale e la sindrome metabolica. Misra et al. propone che questi valori limite non siano applicabili nella popolazione indiana e che tali limiti andrebbero abbassati a 90 cm per i maschi e 80 cm per le femmine. La "International Diabetes Federation" definisce l'obesità centrale in base alla razza e al genere. L'altro possibile limite della circonferenza vita è che non può essere applicata nei bambini.

Parikh et al. ha esaminato la statura media di varie razze e ha suggerito che, usando l'ICO, è possibile ovviare ai limiti della circonferenza vita specifici per genere e razza. È stato suggerito come criterio per definire l'obesità centrale un limite ICO di 0,50. Parikh et al. ha inoltre proposto una definizione modificata di sindrome metabolica in cui la circonferenza vita può essere sostituita dall'ICO nel database NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey), trovando la nuova definizione più specifica e sensibile.

Questo parametro è stato utilizzato nello studio della sindrome metabolica e delle malattie cardiovascolari.

Differenze di sesso

Il 50% degli uomini e il 70% delle donne negli Stati Uniti di età compresa tra 50 e 79 anni superano la soglia di circonferenza vita (grasso addominale) per l'obesità centrale.

Quando si confronta il grasso corporeo di uomini e donne si nota che gli uomini hanno quasi il doppio del grasso viscerale di quello delle donne non in menopausa.

Il grasso addominale in eccesso è positivamente associato al rischio di malattia coronarica nelle donne e negli uomini. È stato ipotizzato che le differenze di sesso nella distribuzione del grasso possano spiegare anche la differenza nel rischio di malattia coronarica tra i due generi.

Esistono differenze sesso-dipendenti nella distribuzione adiposa. Nelle donne, si ritiene che gli estrogeni causino il deposito ginoide (cosce, glutei e fianchi). Quando le donne raggiungono la menopausa e diminuiscono gli estrogeni, i grassi migrano da queste zone alla pancia.

I maschi sono più suscettibili all'accumulo di grasso nella pancia, a causa delle differenze ormonali sessuali. L'obesità addominale nei maschi è correlata a livelli di testosterone relativamente bassi. L'aumento di testosterone aumenta significativamente la muscolarità (soprattutto delle cosce) e riduce il deposito di grasso sottocutaneo a tutti i livelli, ma può incrementare il grasso viscerale.

Ad un dato livello di obesità centrale, misurato con circonferenza vita o rapporto vita-fianchi, i tassi di malattia coronarica sono identici tra uomini e donne.