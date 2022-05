Grandi e Piccole Labbra Gonfie: Cause, Quando Preoccuparsi e Cosa Fare

Determinanti in fase di diagnosi sono i sintomi associati alle grandi e/o piccole labbra gonfie; questi variano ovviamente in base alla causa del gonfiore stesso. Lo specialista di riferimento è il ginecologo che si occupa di valutare il quadro clinico e la necessità o meno di impostare una specifica terapia.

Il gonfiore a carico di grandi e piccole labbra può essere causato da diversi fattori, il cui spettro di gravità varia da ragioni banali ad eventi più seri da portare all'attenzione del medico. Tra i motivi per cui grandi e piccole labbra risultano gonfie rientrano, per esempio, sfregamenti, infezioni, cisti , rapporti sessuali troppo energici o allergie.

Cause

Perché le grandi e/o le piccole labbra si gonfiano?

Le grandi e le piccole labbra sono estremamente delicate e sensibili; per questo, possono infiammarsi e gonfiarsi anche in conseguenza di lesioni minori o micro-traumi. In genere, di possono essere suddivisi in cause infettive (es. malattie sessualmente trasmissibili, infezioni da lieviti e vaginosi batterica) e non infettive (es. sfregamento, irritazioni, reazione allergica).

Non tutto il gonfiore vulvare è anormale o patologico. Ad esempio, è naturale che grandi e piccole labbra diventino gonfie per effetto dell'eccitazione sessuale. Altri tipi di gonfiore delle labbra vulvari, come l'irritazione causata dalla bicicletta, possono essere autolimitati.

Tuttavia, se i sintomi persistono per più di un paio di giorni, è bene contattare il medico per capire cosa determina il gonfiore e stabilire un piano specifico per il trattamento o la prevenzione.

Altri sintomi a cui prestare attenzione includono:

Grandi e Piccole Labbra Gonfie: cause più comuni

Le cause più comuni del gonfiore vulvare comprendono:

Altri fattori che possono contribuire al gonfiore delle grandi labbra e delle piccole labbra comprendono:

Alterazioni ormonali (nota: il calo dei livelli di estrogeni predispone alla secchezza delle mucose e ne riduce lo spessore, rendendo i tessuti vulvari più vulnerabili alle irritazioni);

(nota: il calo dei livelli di estrogeni predispone alla secchezza delle mucose e ne riduce lo spessore, rendendo i tessuti vulvari più vulnerabili alle irritazioni); Cattive abitudini comportamentali , come pulirsi dalla parte posteriore a quella anteriore dopo l'evacuazione e non lavarsi le mani dopo aver defecato;

, come pulirsi dalla parte posteriore a quella anteriore dopo l'evacuazione e non lavarsi le mani dopo aver defecato; Contatto prolungato con un corpo estraneo , come un profilattico, assorbenti interni, residui di carta igienica o granelli di sabbia;

, come un profilattico, assorbenti interni, residui di carta igienica o granelli di sabbia; Irritazione chimica da urine o feci in pazienti incontinenti o allettati;

o feci in pazienti incontinenti o allettati; Terapie farmacologiche a base di antibiotici o corticosteroidi.

Gonfiore delle labbra vulvari in gravidanza

Durante la gravidanza, il corpo subisce differenti trasformazioni. Tra queste, è possibile anche un gonfiore delle piccole e grandi labbra: man mano che l'utero cresce, aumenta il flusso sanguigno nella regione pelvica.

Si tratta di una condizione benigna e passeggera (parafisiologica), che regredisce spontaneamente al termine della gestazione. Per aiutare a combattere il gonfiore dovuto alla gravidanza, è bene concentrarsi sul miglioramento della circolazione in generale, quindi riposare frequentemente o sollevare la parte inferiore del corpo usando dei cuscini per migliorare drenaggio dei vasi sanguigni. In alcuni casi, è necessario apportare altre modifiche più significative indicate, a seconda del caso, dal medico.

Gonfiore delle grandi e/o delle piccole labbra e salute sessuale

L'eccitazione sessuale porta al gonfiore della vulva quando il flusso sanguigno aumenta nell'area. Questa reazione fisiologica è del tutto normale e dovrebbe scomparire entro paio d'ore dopo che l'attività sessuale è cessata.

A volte, però, il sesso può causare un gonfiore delle labbra vulvari meno piacevole: la ridotta lubrificazione durante la penetrazione coitale può aumentare il rischio, così come i rapporti sessuali troppo energici o prolungati.