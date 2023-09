Gotta: Cos'è? Cause Iperuricemia, Sintomi e Cura

Ben conosciuta fin dall'antichità e descritta da Ippocrate , Celso e Galeno, la gotta colpisce oggi circa lo 0,3% della popolazione europea e nordamericana. Un tempo considerata prerogativa dei ceti sociali più ricchi (Svetonio la definì "morbus dominorum"), è in realtà una malattia a forte componente genetica, legata soltanto in minima parte allo stile di vita. La gotta è prerogativa quasi esclusiva del sesso maschile (c.a. 95% dei casi) ed esordisce, mediamente, tra i 30 e i 50 anni. Un esame del sangue o il prelievo di un campione di liquido dal rigonfiamento articolare possono coadiuvare la conferma della diagnosi. Un cambiamento delle abitudini di vita, insieme a un'adeguata terapia, è in grado di tenere i sintomi sotto controllo.

L' iperuricemia cronica rappresenta una condizione dannosa per l'organismo, in quanto è la base patogenetica per lo sviluppo di depositi di urato monosodico (UMS) in vari organi e tessuti.

Il paziente colpito da gotta lamenta dolori articolari intermittenti ( artrite monoarticolare ), generalmente associati a gonfiore, eritema e calore. Gli episodi dolorosi coinvolgono soprattutto le articolazioni di mani e piedi e, in circa il 90% dei casi, viene primariamente colpita l'articolazione metatarso - falangea dell'alluce. Nelle forme croniche possono comparire dei noduli di grandezza variabile detti tofi . Questi depositi di acido urico si formano inizialmente intorno alle articolazioni interfalangee e a quelle metacarpo e /o metatarso-falangee. Successivamente compaiono anche in sede extrarticolare, come nel tendine d'Achille e nella parte esterna dell' orecchio . Il loro colore, inizialmente rosa- salmone diventa poi bianco-giallastro. La gotta facilita anche la formazione di calcoli urinari e litiasi fino a compromettere, in uno stadio avanzato, l'intera funzionalità renale .

Trattamento

La terapia della gotta si basa sul controllo del metabolismo dell'acido urico.

In caso di attacco acuto di artrite monoarticolare, è bene immobilizzare l'articolazione ponendola a riposo e scoprendo la zona dolente.

Farmaci

Sotto controllo medico si possono inoltre assumere:

FANS ;

; Colchicina (un alcaloide tossico antimitotico che favorisce l'escrezione dell'acido urico, dotato, tra l'altro, di buone proprietà analgesiche e antinfiammatorie).

In caso di gotta dev'essere sospesa l'assunzione di alcuni farmaci, come certi diuretici, cortisonici, aspirina e derivati. Dall'altra parte l'iperuricemia cronica andrà curata con medicinali in grado di inibire la sintesi di acido urico (i.e. allopurinolo) o favorirne l'eliminazione (farmaci uricosurici: probenecid o il sulfinpirazone). La somministrazione di questi farmaci non deve essere mai iniziata nel corso di un episodio acuto di gotta.

Shutterstock

Quali alimenti fanno venire la Gotta? Dieta e stile di vita

L'apporto esagerato di purine con i cibi è una causa estremamente rara ma comunque possibile, specie nei soggetti predisposti. Per questo motivo, la terapia farmacologica viene affiancata da quella dietetica che prevede l'eliminazione di cibi ricchi di purine ed alcol, unita a una moderazione calorica necessaria per favorire il calo ponderale.

In caso di gotta è inoltre fondamentale un adeguato apporto di acqua, in modo da prevenire la formazione di calcoli renali.

Per approfondire:

