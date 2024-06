Gonorrea sintomi: come si capisce di averla? Quanto dura e quando preoccuparsi

Cos'è la gonorrea? La gonorrea è una malattia sessualmente trasmissibile che coinvolge prevalentemente l'apparato genito-urinario. L'agente causale è il batterio Neisseria gonorrhoeae. Dove colpisce la gonorrea? La gonorrea colpisce soprattutto l'uretra nell'uomo, le vie uro-genitali nella donna e la mucosa anale di entrambi i sessi. Più raramente, il batterio può insediarsi nella bocca e nella gola, nel retto o, addirittura, a livello oculare.

Come si prende la gonorrea? La gonorrea si contrae con qualsiasi forma di contatto sessuale non protetto, dal coito alla fellatio, dai rapporti anali al cunnilingus.

La gonorrea è molto comune e qualsiasi persona sessualmente attiva può contrarre l'infezione attraverso il sesso vaginale, anale o orale, senza preservativo, con un/a partner che ha l'infezione.

Il mancato (o non corretto) utilizzo del profilattico aumentano esponenzialmente il rischio di contrarre l'infezione gonococcica e predispone a coinfezioni, come la clamidia. È possibile prendere la gonorrea senza rapporti? Più raramente, la gonorrea si diffonde tramite esposizione indiretta a secrezioni infette (es. attraverso le mani o lo scambio di sex toys, con l'uso condiviso di asciugamani, lenzuola ecc.).

L'infezione da Neisseria gonorrhoeae può essere trasmessa anche durante il parto, dalla madre affetta da gonorrea al neonato. Per approfondire: Malattie Sessualmente Trasmissibili: si possono contrarre senza fare sesso?

Quanto tempo prima che si manifesti? Dopo quanto dal contagio si presentano i sintomi della gonorrea? I primi sintomi della gonorrea compaiono generalmente dopo 2-7 giorni dal contagio, più frequentemente nel maschio rispetto alla femmina, nella quale l'infezione è spesso asintomatica. Nella donna, l'incubazione è variabile in termini di tempo: sintomi appaiono solitamente 10 giorni dal momento in cui l'infezione viene contratta, ma può trascorrere anche un periodo più lungo, fino ad un mese, prima che esordiscano i disturbi correlati alla gonorrea.

Quali sono i primi sintomi? Quali sono i sintomi iniziali della gonorrea? Nell'uomo, i primi sintomi di gonorrea consistono in una secrezione dal pene prima liquida, poi copiosa e muco-purulenta, associata ad un fastidioso senso di bruciore uretrale. Queste manifestazioni si accompagnano tipicamente a: arrossamento del meato uretrale, stranguria (dolore durante la minzione) e disuria (difficoltà ad urinare).

prima liquida, poi copiosa e muco-purulenta, associata ad un fastidioso senso di Queste manifestazioni si accompagnano tipicamente a: arrossamento del meato uretrale, stranguria (dolore durante la minzione) e disuria (difficoltà ad urinare). Nella donna, almeno nelle fasi iniziali, il quadro può essere del tutto asintomatico oppure può comparire stranguria o secrezioni vaginali anomale.

Come faccio a sapere se ho la gonorrea? La gonorrea spesso non presenta sintomi, ma può causare gravi problemi di salute, anche senza che vi siano manifestazioni evidenti. In generale, la gonorrea interessa l'apparato genito-urinario e si manifesta con secrezioni purulente dal pene o dalla vagina. Queste perdite giallastre si associano ad uno stimolo continuo alla minzione, più o meno accompagnato ad un fastidioso senso di bruciore uretrale. Gonorrea sintomi donna Il 30% delle donne affette da gonorrea non presenta alcun sintomo e, a differenza di quanto accade negli uomini, quando sono sintomatiche, esiste un maggior grado di variabilità nelle modalità di presentazione. Anche quando una donna presenta sintomi, spesso sono lievi e difficilmente distinguibili da per un'infezione della vescica o della vagina. I sintomi di gonorrea nelle donne possono includere: Sensazione dolorosa o bruciore quando si fa la pipì

Perdite vaginali giallastre

Sanguinamento intermestruale

Gonfiore ai genitali esterni

Arrossamento del meato urinario

Dispareunia (rapporti dolorosi)

(rapporti dolorosi) Lieve dolore addominale inferiore. Gonorrea sintomi uomo Nell'uomo, la gonorrea si rende evidente attraverso: Fuoriuscita dal canale uretrale di perdite prima sierose e incolori , poi purulente , quindi giallastro-verdi e più consistente per densità. Per la secrezione uretrale, favorita dalla spremitura del glande, la gonorrea è nota anche come scolo.

e , , quindi e più consistente per densità. Per la secrezione uretrale, favorita dalla spremitura del glande, la gonorrea è nota anche come scolo. Bruciore durante la minzione, prurito, arrossamento e gonfiore all'orifizio del pene Meno spesso, gli uomini affetti da gonorrea sintomatici possono avere: Gonfiore e dolore ai testicoli

Dolore al pene durante l'erezione

Dolore durante l'eiaculazione. La gonorrea maschile è asintomatica nel 10% dei casi. Sintomi della gonorrea rettale La gonorrea rettale è in genere asintomatica, ma possono manifestarsi, sia nell'uomo, che nella donna, i sintomi tipici di una proctite: Prurito anale

Dolore durante la defecazione

Perdite mucopurulente

Sensazione urgente di evacuare e di mancato svuotamento

Sangue dall'ano

Movimenti intestinali dolorosi

Può guarire da sola? La gonorrea può risolversi senza terapia? No, senza trattamento la gonorrea non si risolve e la regressione spontanea dei sintomi non è sinonimo di guarigione. Di fondamentale importanza è rivolgersi ad un medico, sia per ricevere una diagnosi ed instaurare al più presto una terapia adeguata, sia per evitare di trasmettere la gonorrea al/alla proprio/a partner.

Come distinguere gonorrea e clamidia? Un'associazione di frequente riscontro è l'associazione di gonorrea e clamidia: si tratta di un binomio pericoloso poiché, anche se di controllo relativamente facile con la terapia antibiotica, aumenta il rischio di complicanze in entrambi i sessi. La clamidia è un'infezione batterica, causata dalla Chlamydia trachomatis, comune soprattutto tra gli adolescenti ed i giovani adulti. Il principale problema di questa malattia è che produce sintomi abbastanza vaghi e sfumati. La clamidia può essere trasmessa con rapporti di vario genere: il sesso non protetto predispone ad infezioni di gola, genitali, urinarie e/o rettali. Che odore ha la clamidia? Nelle donne, le perdite da Chlamydia possono avere un odore simile a quello del pesce avariato. Spesso, può apparire una secrezione di colore giallastro e ha una consistenza densa e lattiginosa.

Negli uomini, le secrezioni uretrali della clamidia avranno un odore sgradevole simile; queste perdite possono fuoriuscire dall'uretra e raccogliersi attorno al glande. Le secrezioni sono solitamente dense e torbide, ma possono anche avere una sfumatura marrone o gialla.

Quando preoccuparsi In presenza di sintomi sospetti e riconducibili alla gonorrea, è bene consultare il proprio medico. Lo stesso consiglio è valido nel caso in cui al/alla partner venga diagnosticata un'infezione sessualmente trasmissibile o manifesti i sintomi (lesione insolita, secrezione maleodorante, bruciore durante la pipì ecc.). Come fa il medico a sapere se ho la gonorrea? Nella maggior parte dei casi, il medico testerà un campione di urina per confermare o escludere la gonorrea. Tuttavia, se si hanno avuto rapporti sessuali orali e/o anali, si possono utilizzare dei tamponi per raccogliere campioni dalla gola e/o dal retto. In alcuni casi, il medico può anche ricorrere ad un tampone per raccogliere un campione dall'uretra maschile o dalla cervice femminile. Per approfondire: Gonorrea: come si cura?

Cosa succede se non si cura Se non viene trattata, la gonorrea può avere conseguenze gravi e permanenti, indipendentemente dalla presenza e dalla gravità dei sintomi. Cosa succede all’uomo se trascura la gonorrea? Grazie all'elevato successo dell'antibiotico terapia, le complicanze sono rare; tuttavia, se la gonorrea viene trascurata e non viene adeguatamente trattata, l'infezione può estendersi alla prostata e agli epididimi (piccoli dotti localizzati in ogni testicolo), provocando prostatite, epididimite e vescicolite, fino alla sterilità. Quali sono i rischi per la donna se la gonorrea non viene trattata? Nel sesso femminile, trascurare la gonorrea può avere gravi ripercussioni sulla sua fertilità. L'infezione può propagarsi per via ascendente al collo dell'utero e alle tube, causando infiammazioni locali (cervicite, endometrite, salpingite) che possono predisporre alla malattia infiammatoria pelvica (PID). Questa sindrome può provocare febbre accompagnata da dolori addominali e pelvici cronici. Inoltre, la malattia infiammatoria pelvica rappresenta una delle maggiori cause di sterilità ed aumenta il rischio di aborti e gravidanze extrauterine.