Gonfiore addominale notturno: cos'è e da cosa dipende

Dopo aver mangiato, il corpo ha bisogno di tempo per digerire. Possono essere necessarie alcune ore affinché il cibo venga espulso dal tratto gastrointestinale. Se la cena viene consumata a tarda sera, ad un orario troppo ravvicinato a quello in cui si va a letto, può causare una cattiva digestione , poiché l'acido dello stomaco può insinuarsi nell' esofago e provocare bruciore di stomaco. Poiché gli alimenti vengono digeriti mentre si dorme, l'inattività del corpo può ritardare la digestione. Ciò può aumentare i gas prodotti durante la digestione e causare gonfiore notturno o mattutino.

Rimedi. Assicurarsi che trascorra il tempo ottimale tra la cena e il sonno - almeno due-tre ore - in modo che si completi il processo digestivo. Stare seduti in posizione verticale dopo un pasto per almeno due ore prima di mettersi a dormire può contribuire a ridurre la distensione addominale. Includere alcuni movimenti fisici nel corso della giornata: per accelerare la digestione è utile fare esercizio fisico, in grado di migliorare i sintomi di condizioni gastrointestinali come la sindrome dell'intestino irritabile.