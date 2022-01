La gonartrosi può essere una condizione mono- o bilaterale . Tuttavia, è bene precisare che, in più della metà dei casi clinici, si caratterizza per l'interessamento di entrambe le ginocchia ( gonartrosi bilaterale ).

L'osteoartrite è una forma di artrite; per la precisione, è la forma di artrite più diffusa nell'essere umano (solo negli Stati Uniti colpisce ben 27 milioni di persone!) In medicina, il termine artrite indica un qualsiasi processo infiammatorio a carico di una o più articolazioni.

Nella gonartrosi, l'infiammazione dipende dalla degenerazione e dal conseguente assottigliamento delle cartilagini del ginocchio. Infatti, con la degenerazione e l'assottigliamento delle suddette cartilagini, la superficie inferiore del femore e la superficie superiore della tibia entrano in contatto diretto e, sfregandosi tra loro, si recano reciproco danno. Dal danno in questione nasce la sopraccitata infiammazione e dall'infiammazione deriva la sintomatologia tipica della gonartrosi.

Nella diagnosi di gonartrosi, i raggi X chiariscono se la suddetta condizione infiammatoria è associata a osteofitosi . In medicina, osteofitosi è il termine che indica il processo di formazione di osteofiti a livello scheletrico . Conosciuti anche come speroni ossei , gli osteofiti sono piccole proiezioni ossee, il più delle volte simili a una spina di rosa o a un artiglio, che si sviluppano lungo i margini articolari di ossa sottoposte a fenomeni erosivi o irritativi di carattere cronico (esattamente come quelli innescati dall'osteoartrite al ginocchio).

In genere, l'iter diagnostico per l'individuazione della gonartrosi comincia dall' esame obiettivo e dall' anamnesi .

Terapia

Sfortunatamente, al momento attuale la gonartrosi è una condizione per la quale non esistono trattamenti specifici, ma solo trattamenti sintomatici. In altre parole, è impossibile guarire dalla gonartrosi, però è possibile alleviarne i sintomi.

Brevemente, gli scopi principali dei trattamenti sintomatici per la gonartrosi sono:

Ridurre il dolore durante l'utilizzo delle ginocchia (quindi durante i movimenti di flessione della gamba o di estensione);

Ristabilire una parte della mobilità articolare di cui sono provviste, normalmente, le ginocchia.

La terapia sintomatica per la gonartrosi può essere conservativa (o non chirurgica), chirurgica oppure basata sui prinicipi della medicina rigenerativa.

In genere, i medici danno precedenza ai trattamenti sintomatici di natura conservativa, riservandosi di ricorrere alla chirurgia o alla medicina rigenerativa soltanto se la pratica conservativa non ha fornito alcun risultato (o se i risultati forniti sono insoddisfacenti e il paziente continua a manifestare intenso dolore, rigidità articolare, gonfiore ecc).

Trattamenti Conservativi per la Gonartrosi

Shutterstock

Tra i trattamenti conservativi per la gonartrosi, rientrano:

Chirurgia per la Gonartrosi

Esistono almeno tre diverse tipologie d'intervento chirurgico:

La "pulizia" delle cartilagini del ginocchio effettuata in artroscopia . È l'opzione meno invasiva, ma anche meno efficace. In genere, gli ortopedici la riservano ai pazienti più giovani, con una gonartrosi precoce.

. È l'opzione meno invasiva, ma anche meno efficace. In genere, gli ortopedici la riservano ai pazienti più giovani, con una gonartrosi precoce. L'osteotomia del femore o della tibia . L'osteotomia è una pratica chirurgica che prevede il rimodellamento di un osso articolare particolarmente deteriorato, allo scopo finale di ridistribuire meglio il peso corporeo all'interno dell'articolazione.

In genere, l'osteotomia del ginocchio è riservata alle persone con un danno alle cartilagini di una sola delle due porzioni ossee, coinvolte nell'articolazione.

. L'osteotomia è una pratica chirurgica che prevede il rimodellamento di un osso articolare particolarmente deteriorato, allo scopo finale di ridistribuire meglio il peso corporeo all'interno dell'articolazione. In genere, l'osteotomia del ginocchio è riservata alle persone con un danno alle cartilagini di una sola delle due porzioni ossee, coinvolte nell'articolazione. L'installazione di un protesi al posto del vero ginocchio. L'installazione di una protesi al ginocchio è un intervento chirurgico molto invasivo e delicato; tuttavia, se va a buon fine, i benefici che può trarne il paziente sono più che apprezzabili.

Sebbene ormai le più moderne protesi al ginocchio durino anche 20 anni, ancora oggi gli ortopedici le raccomandano soltanto ai pazienti anziani (dai 55 anni in su).

Medicina Rigenerativa: Infiltrazione intrarticolare con Cellule Staminali Mesenchimali

Un trattamento per la gonartrosi sempre più diffuso è una metodica di medicina rigenerativa nota come infiltrazione intrarticolare di cellule staminali mesenchimali (abbreviate in MSC) provenienti da tessuto adiposo umano.

L'infiltrazione di MSC provenienti dal tessuto adiposo è un trattamento abbastanza recente, di tipo biologico, basato sulle straordinarie capacità delle cellule staminali mesenchimali presenti nel tessuto adiposo umano: una volta iniettate all'interno delle articolazioni, infatti, queste cellule sono in grado di differenziarsi in uno strato di cartilagine simil-ialina, che va a ristabilire in parte lo strato di cartilagine originario (ormai degenerato a causa della malattia).

Un vantaggio interessante di questa strategia terapeutica è che le cellule staminali mesenchimali provengono dal tessuto adiposo del paziente stesso (in genere il prelievo avviene a livello addominale), il che elimina eventuali problemi di rigetto o reazioni avverse; inoltre, è ripetibile.

Tuttavia, ci sono anche degli svantaggi: è indicata quando l'artrosi al ginocchio è nelle sue fasi iniziali (quindi, in genere, il paziente deve essere un under 50); non riscuote lo stesso successo in tutti i pazienti (in quanto è un trattamento biologico); non elimina eventuali problematiche favorenti l'artrosi, come ginocchio valgo o ginocchio varo (pertanto, nel tempo, l'artrosi tenderà a ripresentarsi).