La diagnosi del globo vescicale è stabilita sulla base della sintomatologia riferita dal paziente (tipicamente, il soggetto non è in grado di far fuoriuscire l'urina) e dell'esame obiettivo dell'addome

Il globo vescicale può essere visibile come una massa nella zona sovrapubica; alla percussione, si evidenzia ottusità, mentre alla palpazione si apprezza un rigonfiamento che denota distensione vescicale e dolore.

Per stabilire la presenza o le cause del globo vescicale, il medico raccoglie un campione di urina per valutare la funzionalità renale e rilevare eventuali infezioni (urinocultura). Inoltre, potrebbero essere necessari esami del sangue (emocromo, dosaggio di PSA, VES, azotemia, clearance della creatinina ecc.) e di diagnostica per immagini, come l'ecografia della vescica. Quest'ultima, in particolare, oltre ad identificare la presenza del globo vescicale, contribuisce a misurare il volume effettivo della vescica e valuta adeguatamente gli interventi terapeutici da adottare per prevenire le complicanze.