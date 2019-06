Per fare un esempio, sono cibi considerati a basso contenuto di AGE:

Sebbene non sia noto il livello massimo tollerabile dei prodotti finali di glicazione (ovvero la soglia oltre la quale possono esercitare un effetto nocivo), sono stati inclusi solo quelli con livelli superiori ad almeno 1.000 kU per porzione.

Di seguito è riportata una tabella estrapolata dal "Database of AGEs" che riporta alcuni alimenti comunemente inseriti nella dieta occidentale e noti per avere alti livelli di prodotti finali di glicazione.

Per ridurre il consumo di AGE invece, è necessario capire quali alimenti ne contengono di più ed evitarli. In generale, i cibi più ricchi di prodotti finali di glicazione sono:

Per ridurre il rischio di sviluppare condizioni croniche associate ad un aumento dei prodotti finali di glicazione – patologie neurodegenerative, diabete mellito tipo 2, malattie cardiovascolari e altre malattie legate all'infiammazione e all'aumento dello stress ossidativo – è indispensabile mantenere sotto controllo la glicemia (per diminuire la formazione di AGE endogeni) e al contempo diminuire l'apporto di AGE con al dieta (per ridurre l'assunzione di AGE esogeni ).

Ovviamente, lo stesso cibo può avere un contenuto di AGE diverso in base al sistema, metodo o tecnica di cottura. Uno dei modi più efficaci per ridurre il consumo di prodotti finali di glicazione è essere consapevoli di come andrebbero preparati gli alimenti.

La cottura ideale per mantenere sotto controllo gli AGE dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

Fuoco / temperatura bassa Cottura umida: affogatura, a vapore, stufatura, cottura sottovuoto e vasocottura Limitare i grassi totali Aumentare gli ingredienti ricchi di antiossidanti (vit C, vit E, vit A, polifenoli ecc) Mantenere un ambiente acido, non basico.

Per capire meglio quale differenza ci possa essere nel contenuto di AGE tra un alimento cotto bene e uno preparato male facciamo un esempio: salmone crudo 475 kU, lessato 3.012 kU, fritto in olio 2.775, bollito 974 kU.

Un "trucco" per diminuire l'apporto di prodotti finali di glicazione è quello di aumentare il consumo di verdura e frutta crude. La popolazione media introduce circa 15.000 kU / die di AGE (fino a 20.000 kU); mentre; con questo accorgimento è possibile addirittura dimezzare l'apporto totale. Sebbene non siano disponibili sufficienti informazioni per l'uomo, sull'animale è dimostrato che dimezzando il consumo di AGE può portare a una riduzione dello stress ossidativo, una maggiore durata della vita e un minore deterioramento della funzionalità renale e della sensibilità all'insulina.

Le categorie di alimenti naturalmente più povere di prodotti finali di glicazione sono: frutta fresca, granaglie, legumi e verdure / ortaggi.

Questi alimenti contribuiscono a ridurre ulteriormente l'impatto degli AGE grazie ad alcune delle loro proprietà antiossidanti e altre proprietà benefiche. Questo effetto aiuta a contrastare l'impatto ossidativo degli AGE e alcune delle altre azioni che portano a effetti negativi.

Certi studi hanno messo in evidenza che gli alimenti ricchi di acidi fenolici e l'epigallocatechina gallato (EGCG) del tè verde possono aiutare a inibire la formazione di AGE. È stato anche dimostrato che le bacche sono neuroprotettive impedendo la produzione di AGE nel cervello. Il melograno può anche fornire effetti anti-glicazione.