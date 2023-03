Glaucoma: Cos’è? Cause, Segnali da Non Sottovalutare e Cura

Quando c'è un' eccessiva produzione di umor acqueo oppure esiste un ostacolo che blocca il suo deflusso (condizione più frequente) si ha un aumento della pressione intraoculare . Se l'elevata pressione all'interno dell'occhio non si riduce e non viene adeguatamente trattata, questa condizione può influenzare la visione periferica e provocare danni irreversibili a carico del nervo ottico , che possono condurre alla cecità .

Il glaucoma secondario si riferisce a tutti i casi in cui altre condizioni mediche causano o contribuiscono ad un aumento della pressione oculare, con danno del nervo ottico e la perdita della vista . Può verificarsi come il risultato di gravi lesioni all'occhio, trombosi retiniche, emorragie , stati infiammatori , tumori e casi avanzati di cataratta . Una forma grave di glaucoma, chiamata neovascolare, e può essere un risultato di diabete scarsamente controllato o pressione alta . Il glaucoma secondario può anche essere indotto dall'uso di alcuni farmaci che possono far aumentare il tono oculare, come antidepressivi , antineoplastici, antipertensivi o steroidi assunti per un lungo periodo di tempo.

Il glaucoma è spesso chiamato il " ladro silenzioso della vista ", poiché nella maggior parte dei casi la malattia progredisce inosservata, senza provocare sintomi evidenti. Il paziente si rende conto della malattia solo in fase avanzata, quando il nervo ottico è già stato danneggiato in maniera irreversibile e la funzione visiva persa ormai non può essere recuperata. La progressione "asintomatica" del glaucoma può essere evidenziata nel corso di visite oculistiche, programmate periodicamente per un controllo di routine. Nel caso venga riscontrato un ipertono critico , il medico può impostare precocemente una strategia terapeutica efficace e personalizzata per contrastarne gli effetti dannosi.

La pressione intraoculare è generalmente superiore a 21 mmHg , ma questo criterio non è indispensabile per la diagnosi (in caso di glaucoma può essere elevata o compresa nei valori medi). Il glaucoma è confermato per la presenza di caratteristiche alterazioni del nervo ottico e del campo visivo , oltre che dall' esclusione di altre cause .

Come si cura

Il trattamento di prima scelta del glaucoma è, generalmente, di tipo farmacologico e prevede l'uso di colliri ipotonizzanti, da instillare nell'occhio con regolarità e continuità, per mantenere la pressione costante nell'arco delle 24 ore.

La terapia chirurgica del glaucoma viene considerata quando i medicinali non risultano più sufficienti per controllare il flusso ed il drenaggio dell'umor acqueo.

A seconda dello specifico caso, il medico oculista può indicare il ricorso al laser o alla chirurgia incisionale.

La terapia chirurgica del glaucoma viene attuata con l'obiettivo di abbassare l'ipertensione intraoculare o correggere gli altri fattori che sono all'origine della malattia.

La terapia chirurgica del glaucoma può avvalersi di varie tecniche. In ogni caso, l'obiettivo dell'intervento consiste nell'arrestare la progressione della malattia e nel ridurre la pressione intraoculare, creando una via ulteriore al deflusso dell'umor acqueo.

Cosa prevede il trattamento del Glaucoma

Normalmente, l'iter terapeutico del glaucoma viene stabilito dall'oculista, a seconda del singolo caso e dall'entità del disturbo. Se non viene trattato in modo adeguato e tempestivo, la malattia può portare alla cecità irreversibile.

Monitoraggio stretto del paziente

L'oculista può decidere di non iniziare la terapia immediatamente, ma di monitorare attentamente la pressione oculare attraverso test regolarmente programmati. Le variazioni che non influenzano la visione potrebbero non necessitare di un trattamento, a meno che il paziente non sia a rischio per il glaucoma. In altri casi, il medico può decidere di prescrivere uno o più farmaci per agevolare la riduzione pressoria.

Farmaci

Il trattamento di prima scelta del glaucoma è, generalmente, di tipo farmacologico e prevede l'uso di colliri ipotonizzanti, da instillare nell'occhio con regolarità e continuità, per mantenere la pressione costante nell'arco delle 24 ore. La terapia topica può migliorare la condizione, ma è importante seguire il regime prescritto, affinché sia efficace.

L'adesione al trattamento indicato, infatti, può rappresentare un problema per le persone con ipertensione oculare, spesso asintomatiche. Il mancato intervento terapeutico potrebbe comportare un ulteriore aumento della pressione intraoculare, che può indurre danni al nervo ottico e perdita permanente della vista. L'oculista, in genere, per definire l'efficacia del piano terapeutico nel trattamento, programma una visita nel corso di diverse settimane per misurare nuovamente il parametro.

Chirurgia

La terapia chirurgica del glaucoma viene considerata quando i medicinali non sono più sufficienti per controllare il flusso e il drenaggio dell'umor acqueo.

A seconda dello specifico caso, il medico oculista può indicare il ricorso ai trattamenti parachirurgici (come il laser) o alla chirurgia incisionale (trabeculotomia).

Il trattamento laser (trabeculoplastica) riceve spesso una buona risposta, anche se non duratura. L'intervento di trabeculectomia è, invece, l'approccio chirurgico considerato "standard".

