Le cause dei giramenti di testa improvvisi sono numerose e di varia natura.

Spesso, si tratta di un sintomo transitorio, non sempre indicativo di una patologia in atto. Un giramento di testa improvviso può manifestarsi, ad esempio, quando ci si alza in modo repentino da una posizione sdraiata oppure per una momentanea riduzione della pressione sanguigna o della glicemia.

I giramenti di testa improvvisi possono dipendere da disfunzioni dell'apparato neurologico, cardiovascolare e/o gastrointestinale. Inoltre, tale sintomo può essere correlato a condizioni patologiche di orecchio (incluso l'apparato vestibolare) e sistema nervoso.

Giramenti di Testa Improvvisi: quali sono le cause principali?

Uno dei fattori maggiormente responsabili dei giramenti di testa improvvisi sono gli SBALZI DI PRESSIONE . Come brevemente accennato, quest'evenienza può verificarsi in caso di un repentino cambio di posizione , per esempio il rapido passaggio dalla posizione supina a quella eretta o al mattino, quando ci si alza bruscamente dal letto senza dare il tempo all'organismo di stabilizzare la pressione.

. Come brevemente accennato, quest'evenienza può verificarsi in caso di un , per esempio il rapido passaggio dalla posizione supina a quella eretta o al mattino, quando ci si alza bruscamente dal letto senza dare il tempo all'organismo di stabilizzare la pressione. Le ALTERAZIONI DELLA GLICEMIA sono un'altra frequente causa di giramenti di testa improvvisi. Questa situazione può instaurarsi se non si mangia per un lungo periodo di tempo ( digiuno prolungato ) o per la ridotta concentrazione di glucosio nel sangue ( ipoglicemia ) o quando si soffre di diabete . In tal caso, i giramenti di testa improvvisi possono essere interpretati come un segnale della carenza di zucchero.

sono un'altra frequente causa di giramenti di testa improvvisi. Questa situazione può instaurarsi se non si mangia per un lungo periodo di tempo ( ) o per la ridotta concentrazione di glucosio nel sangue ( ) o quando si soffre di . In tal caso, i giramenti di testa improvvisi possono essere interpretati come un segnale della carenza di zucchero. I giramenti di testa improvvisi possono essere la conseguenza di varie patologie responsabili di CERVICALGIA , come l' artrosi delle vertebre cervicali e l' assunzione di posture scorrette . In questo caso, la causa del sintomo è da attribuire alla compressione dei vasi sanguigni e dei nervi che sono diretti alle strutture che concorrono al senso di equilibrio.

, come l' e l' . In questo caso, la causa del sintomo è da attribuire alla compressione dei vasi sanguigni e dei nervi che sono diretti alle strutture che concorrono al senso di equilibrio. L'insorgenza di giramenti di testa improvvisi può essere determinata da STRESS, ANSIA ed ATTACCHI DI PANICO. Questa manifestazione, talvolta, si manifesta per la posizione assunta durante il lavoro e, nel caso di molte ore trascorse davanti ad un monitor, possono dipendere da un affaticamento della vista.

Altre cause comuni dei giramenti di testa improvvisi sono:

Anche il fumo, l'abuso di alcolici e l'uso di farmaci attivi sul sistema nervoso centrale possono causare giramenti di testa improvvisi.

Giramenti di Testa Improvvisi: altre possibili cause

I giramenti di testa improvvisi possono manifestarsi in presenza delle seguenti condizioni: