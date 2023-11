Generalità I giramenti di testa improvvisi sono un sintomo piuttosto comune. Questi si manifestano con stordimento, instabilità, senso di svenimento imminente, nausea e/o vomito. Shutterstock Le cause dei giramenti di testa improvvisi sono diverse e comprendono disidratazione, sbalzi di pressione, ipoglicemia, ansia, otoliti, emicrania e malattie da raffreddamento. I giramenti di testa improvvisi non rappresentano, di solito, una manifestazione clinica seria o preoccupante. Spesso, infatti, questo sintomo è transitorio e tende a risolversi in breve tempo. Tuttavia, se i giramenti di testa improvvisi sono ricorrenti, condizionano la vita quotidiana o si associano ad altri disturbi, è bene rivolgersi al proprio medico e sottoporsi ad approfondimenti diagnostici. La terapia dipende dai fattori scatenanti.

Cosa sono Giramenti di testa improvvisi: cosa sono? I giramenti di testa improvvisi sono un sintomo abbastanza comune, in presenza del quale è possibile avvertire stordimento, instabilità e/o senso di testa fluttuante. Chi ne soffre può avere la sensazione che l'ambiente attorno a sé ruoti o si muova. Talvolta, è possibile sperimentare anche nausea, vomito e problemi di equilibrio.

Sintomi e Complicazioni Giramenti di Testa Improvvisi: come si manifestano? I giramenti di testa improvvisi sono caratterizzati da una sensazione di: Sbandamento;

Perdita di equilibrio;

"Stanza che gira";

Instabilità;

Sensazione di gambe molli. In chi soffre di giramenti di testa improvvisi, è ricorrente la sensazione di fluttuare e l'impressione di cadere, cosa che, talvolta, capita realmente. Possibili disturbi associati A seconda delle condizioni scatenanti, i giramenti di testa improvvisi possono essere associati a numerosi altri segni e sintomi, quali: Perdita dell'equilibrio;

Incertezza nei movimenti;

Debolezza;

Sudorazione fredda, associata, a volte, a tremori;

Nausea;

Vomito (raro);

Stato di leggera confusione;

Visione offuscata;

Mal di testa;

Sudorazione;

Nistagmo (movimento involontario rotatorio e congiunto dei bulbi oculari);

Tinnito (o acufeni);

Riduzione dell'udito;

Tachicardia;

Senso di malessere generale. In alcuni individui, i giramenti di testa improvvisi ed i sintomi d'accompagnamento possono essere appena accennati; altre volte, invece, queste manifestazioni possono essere anche molto marcate o invalidanti. Shutterstock Giramenti di Testa Improvvisi: durata Alcune volte, i giramenti di testa improvvisi ed i sintomi associati possono risolversi spontaneamente dopo qualche secondo o minuto; in altri casi, invece, queste manifestazioni possono protrarsi anche per diverse ore, se non addirittura giorni. Sulla durata dei giramenti di testa improvvisi e dei disturbi d'accompagnamento incide, generalmente, il tipo di cause scatenanti.

Diagnosi Giramenti di testa improvvisi: esami per la diagnosi Per accertare se i giramenti di testa improvvisi sono correlati a specifiche condizioni patologiche, è opportuno consultare il proprio medico di base. L'iter per stabilire l'esatta causa scatenante prevede, innanzitutto, la raccolta dei dati anamnestici ed un accurato esame obiettivo con un'attenta analisi del quadro sintomatologico. Nel corso della visita, il medico esegue alcuni test per individuare o escludere alcune delle condizioni che scatenano i giramenti di testa improvvisi, come l'analisi interna delle orecchie o le prove per il nistagmo (un segno tipico delle vertigini). Quando dall'analisi della storia clinica e dalla visita emerge qualcosa che merita un particolare approfondimento, il medico prescrive delle indagini diagnostiche mirate ad accertare o escludere il sospetto clinico. Quando rivolgersi al medico con urgenza Quando i giramenti di testa improvvisi sono ricorrenti o sono associati ad altri sintomi, è opportuno contattare il medico curante per capire le cause precise del disturbo. Questa manifestazione non è, infatti, da sottovalutare, poiché potrebbe essere il primo segnale di una serie di patologie (come disturbi all'orecchio, sinusite, carenze di sali minerali, pressione alta, malattie cardiache e della tiroide) che sarà possibile individuare solo attraverso una serie di esami diagnostici e visite specialistiche. Giramenti di Testa Improvvisi: quali esami sono necessari? Per scoprirne la causa il medico curante può suggerire una visita otorinolaringoiatrica (nota: l'otorinolaringoiatria è una specializzazione medico-chirurgica delle malattie e dei disturbi di orecchi, naso e gola). Quando i giramenti di testa improvvisi sono accompagnati da altre manifestazioni di significativa importanza e l'eziologia è ancora incerta, il medico può indicare l'esecuzione di esami di laboratorio e strumentali. Questi test comprendono: Esame emocromocitometrico;

Test di gravidanza sulle urine;

Test audiometrici;

Posturografia;

Elettrocardiogramma;

TAC o risonanza magnetica nucleare della testa e del collo;

Velocità di sedimentazione degli eritrociti (VES), PCR e altri indici d'infiammazione;

Dosaggio di marcatori tumorali. Qualora da uno delle indagini diagnostiche emerga un'anomalia, sono generalmente necessari ulteriori accertamenti per stabilire le cause dei giramenti di testa improvvisi, confermando o escludendo i vari sospetti clinici.