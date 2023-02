Ginocchio Varo: cause e rimedi

Generalità

Il ginocchio varo è una deformità anatomica degli arti inferiori, in presenza della quale le ginocchia puntano l'una in direzione opposta all'altra.

Noto anche come "ginocchia a O", "ginocchia ad arco" o "ginocchia a parentesi", il ginocchio varo si contraddistingue per un disallineamento tra femore e tibia, che dà luogo, se si osservano le sopraccitate ossa frontalmente, a un angolo ottuso aperto medialmente (N.B: in un individuo privo di deformità agli arti inferiori, femori e tibie formano un angolo piatto sia medialmente che lateralmente al ginocchio).

In alcuni casi, il varismo del ginocchio dipende da fattori ereditari; in altre circostanze, è la conseguenza di specifiche condizioni, quali per esempio la gonartrosi, il rachitismo, la malattia di Blount o la ripetuta lesione dei legamenti del ginocchio.

Le forme lievi di ginocchio varo sono asintomatiche e prive di ripercussioni nella vita di tutti i giorni; le forme più gravi, invece, sono dolorose e responsabili di diverse complicanze, che interessano principalmente i legamenti del ginocchio e il menisco mediale del ginocchio.

Di norma, la diagnosi di ginocchio varo è immediata e si basa sulla semplice osservazione degli arti inferiori.

Gli individui con ginocchio varo sono sottoposti a trattamento solo quando la deformità di cui sono portatori è responsabile di sintomi inconciliabili con una vita normale.

Com'è fatto il Ginocchio: un breve ripasso

Shutterstock

Il ginocchio è l'importante articolazione sinoviale del corpo umano, posta tra femore (superiormente), tibia (inferiormente) e rotula (anteriormente).

Alla sua costituzione prendono parte diversi elementi anatomici, tra cui:

Cartilagine articolare . Situata sulla superficie inferiore del femore, serve a proteggere quest'ultima dai danni da sfregamento.

. Situata sulla superficie inferiore del femore, serve a proteggere quest'ultima dai danni da sfregamento. Membrana sinoviale . Tappezza l'articolazione dall'interno e produce un fluido lubrificante, chiamato liquido sinoviale, che riduce le frizioni tra le varie componenti del complesso articolare.

. Tappezza l'articolazione dall'interno e produce un fluido lubrificante, chiamato liquido sinoviale, che riduce le frizioni tra le varie componenti del complesso articolare. Legamenti . Sono essenziali nel garantire la giusta stabilità all'articolazione durante i movimenti dell'arto inferiore.

. Sono essenziali nel garantire la giusta stabilità all'articolazione durante i movimenti dell'arto inferiore. Borse sinoviali . Sono piccole sacche di membrana sinoviale, ripiene di liquido sinoviale, che hanno funzione lubrificante e anti-sfregamento.

. Sono piccole sacche di membrana sinoviale, ripiene di liquido sinoviale, che hanno funzione lubrificante e anti-sfregamento. Menisco interno (o menisco mediale) e menisco esterno (o menisco laterale). Costituiti da cartilagine e situati sulla superficie superiore della tibia, i due menischi forniscono stabilità all'articolazione e proteggono la tibia dalle sollecitazioni provenienti dal femore, durante i movimenti dell'arto inferiore.

Con la sua posizione e le sue componenti strutturali, il ginocchio gioca un ruolo fondamentale nel sostenere il peso del corpo e nel permettere i movimenti di estensione e flessione della gamba, durante una camminata, una corsa, un salto ecc.