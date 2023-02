Ginocchio Valgo: cause e rimedi

Tra le cause di ginocchio valgo, rientrano: l'inadeguatezza di alcuni muscoli dell'anca (i glutei) e della coscia (il vasto mediale , il semimembranoso e il semitendinoso ), una ridotta capacità di dorsiflessione della caviglia e, infine, una predisposizione anatomica alla problematica in questione.

Il ginocchio valgo è una deformità anatomica degli arti inferiori, in presenza della quale le ginocchia puntano l'una verso l'altra. Noto anche come ginocchia a X , il ginocchio valgo rispecchia il mancato allineamento tra i femori e le tibie, con i primi che tendono alla convergenza e le seconde che tendono a distanziarsi progressivamente nello scendere verso i piedi .

Il ginocchio valgo è la deformità anatomica degli arti inferiori opposta al cosiddetto ginocchio varo , in cui le due ginocchia puntano verso l'esterno, ossia ognuna in direzione opposta all'altra.

Ginocchio valgo è il termine che, in ambito medico, indica quella deformità anatomica degli arti inferiori per cui le due ginocchia puntano verso l'interno, ossia una verso l'altra.

Il ginocchio valgo è una condizione abbastanza comune nei bambini fino all'età di 5-6 anni; in tali frangenti, tuttavia, si tratta quasi sempre di una deformità temporanea, che si risolve spontaneamente attorno ai 7-9 anni, per effetto del normale processo di crescita ossea. Nella popolazione adulta, il ginocchio valgo è particolarmente diffuso tra le donne, a causa della particolare forma della pelvi (o bacino ) femminile.

Il ginocchio valgo rispecchia il mancato allineamento fisiologico tra femore e tibia : se in un individuo privo di deformità scheletriche i due femori e le due tibie sono quasi totalmente perpendicolari al piano d'appoggio, in un soggetto con le ginocchia a X i due femori sembrano convergere a livello delle loro estremità distali e le due tibie tendono a distanziarsi l'una dall'altra, mano a mano che scendono verso i piedi.

Detto questo, l'esecuzione di alcuni movimenti e l'assunzione di alcune posture con il corpo evidenziano il ginocchio valgo in chiunque ne sia portatore, anche se è in forma lieve; per esempio, denotano, chiaramente, la presenza delle ginocchia a X certi esercizi ginnici molto in voga tra chi pratica sport , quali: lo squat classico , lo squat con salto e gli affondi .

In condizioni di riposo (posizione eretta), alcune forme di ginocchio valgo sono più visibili di altre; ciò è possibile semplicemente perché, nelle suddette circostanze, lo spostamento in direzione interna (o mediale) delle ginocchia è più accentuato.

Rimedi

Se il ginocchio valgo è asintomatico (in genere, sono asintomatiche le deformità più lievi), non sussistono ragionevoli motivi per ricorrere a una terapia, nemmeno la meno invasiva.

Se invece il ginocchio valgo è responsabile di una sintomatologia dolorosa che pregiudica fortemente la qualità della vita del paziente, i medici ritengono opportuno ricorrere a una qualche forma di trattamento.

Come si cura il Ginocchio Valgo?

Al cospetto di un ginocchio valgo sintomatico, la prima scelta terapeutica dei medici ricade, quasi sempre, su un trattamento di carattere conservativo.

Quindi, se e solo se tale trattamento dovesse fallire o risultare poco efficace, è previsto l'intervento chirurgico.

Trattamento conservativo

Il trattamento conservativo del ginocchio valgo prevede principalmente:

Utilizzo di scarpe ortopediche e plantari ad hoc;

e ad hoc; Esercizi di fisioterapia , finalizzati a: il rinforzo dei muscoli con un ruolo nell'allineamento fisiologico tra femore e tibia, e il miglioramento dell'elasticità dei legamenti del ginocchio;

, finalizzati a: il rinforzo dei muscoli con un ruolo nell'allineamento fisiologico tra femore e tibia, e il miglioramento dell'elasticità dei legamenti del ginocchio; Esercizi di ginnastica posturale , il cui scopo è rimediare al sovraccarico funzionale di alcune porzioni del ginocchio.

, il cui scopo è rimediare al sovraccarico funzionale di alcune porzioni del ginocchio. Somministrazione di condroprotettori e antinfiammatori ;

; Iniezioni di acido ialuronico ;

; Riduzione del peso corporeo (ciò vale, chiaramente solo nel caso in cui il paziente sia una persona obesa).

L'efficacia della terapia conservativa dipende dal grado di severità del ginocchio valgo: più quest'ultimo è marcato, minori sono le probabilità che i sopraccitati rimedi terapeutici comportino un beneficio tangibile.

Chirurgia

L'intervento di chirurgia, riservato alle persone con ginocchio valgo, consiste in un'operazione di osteotomia femorale.

L'osteotomia femorale è una delicata pratica chirurgica, che prevede il rimodellamento della porzione distale del femore, in modo tale da stabilire un rapporto fisiologico tra lo stesso femore e la tibia.

In sostanza, con l'osteotomia femorale, l'ortopedico curante agisce sul femore con l'intento di allinearlo alla tibia, come in una persona non portatrice di ginocchio valgo.

Se l'osteotomia ha successo, l'angolo ottuso laterale, risultante dalla particolare orientazione del femore rispetto alla tibia, scompare (o quanto meno si riduce notevolmente) e le situazioni di sovraccarico funzionale di una determinata zona del ginocchio vengono meno.