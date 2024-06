Ginnastica respiratoria per l'anziano: 8 semplici esercizi

Con l'avanzare dell'età, i nostri polmoni e i muscoli responsabili di una respirazione adeguata si indeboliscono. Ciò, spesso, si traduce in difficoltà respiratorie che potrebbero peggiorare nel tempo. Gli esercizi di respirazione per gli anziani sono modi efficaci per combattere i problemi respiratori come la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), l'asma, il fiato corto, alcune complicazioni gravi come le polmoniti e altro ancora. In questo articolo suggeriremo alcuni semplici esercizi di respirazione, che possono aiutare a migliorare lo scambio di ossigeno e anidride carbonica, favorire la salute e il benessere complessivi - a vantaggio dell'aspettativa e della qualità di vita. Shutterstock

Benefici degli esercizi di respirazione Invecchiare in salute può non essere facile. Richiede un po' di lavoro e, anche se respirare sembra "facile" o scontato, gli esercizi di respirazione possono aiutare a mantenersi in salute. Sappiamo tutti che la respirazione è essenziale per la vita. Inoltre, la sua qualità può influire sulle energie fisiche e mentali, sulla resistenza, sul sonno e sull'umore. Di seguito riportiamo ulteriori vantaggi. Riduce lo stress e l' ansia : una corretta respirazione può aiutare gli anziani ad affrontare lo stress in modo più efficiente. Esercizi come la respirazione profonda attivano la risposta di rilassamento psico-fisico, portando a una riduzione degli ormoni dello stress e ad un senso di maggior calma;

lo e l' : una corretta respirazione può aiutare gli anziani ad affrontare lo stress in modo più efficiente. Esercizi come la attivano la risposta di rilassamento psico-fisico, portando a una riduzione degli ormoni dello stress e ad un senso di maggior calma; Può aumentare la capacità vitale : con l'avanzare dell'età, la nostra capacità vitale può diminuire. Gli esercizi di respirazione possono aiutare a mantenere o migliorare la funzione respiratoria promuovendo un migliore scambio di ossigeno e aumentando l'efficienza dei muscoli respiratori;

la : con l'avanzare dell'età, la nostra capacità vitale può diminuire. Gli esercizi di respirazione possono aiutare a mantenere o migliorare la funzione respiratoria promuovendo un migliore scambio di ossigeno e aumentando l'efficienza dei muscoli respiratori; Migliora la digestione : gli esercizi di respirazione profonda possono stimolare il sistema nervoso parasimpatico, che favorisce il rilassamento e aiuta la digestione. Inoltre, l'abbassamento del diaframma esercita un'azione massaggiante sul tubo digerente;

la : gli esercizi di respirazione profonda possono stimolare il sistema nervoso parasimpatico, che favorisce il rilassamento e aiuta la digestione. Inoltre, l'abbassamento del diaframma esercita un'azione massaggiante sul tubo digerente; Migliora il sonno e l' umore : praticare una respirazione sana prima di andare a letto può aiutare a rilassare il corpo e la mente, portando a un sonno di maggiore qualità. Può anche innescare endorfine e altre sostanze chimiche del benessere, portando a un miglioramento dell'umore e a una riduzione del rischio di depressione;

il e l' : praticare una respirazione sana prima di andare a letto può aiutare a rilassare il corpo e la mente, portando a un sonno di maggiore qualità. Può anche innescare endorfine e altre sostanze chimiche del benessere, portando a un miglioramento dell'umore e a una riduzione del rischio di depressione; Migliora la tua postura : praticare la respirazione può anche aiutare a mantenere la salute muscolo-scheletrica e prevenire disagi o dolori;

la tua : praticare la respirazione può anche aiutare a mantenere la salute muscolo-scheletrica e prevenire disagi o dolori; Migliora l'ossigenazione: gli esercizi di respirazione migliorano la ritenzione e la distribuzione dell'ossigeno in tutto il corpo. Questa maggiore ossigenazione può migliorare i livelli di energia, la funzione cognitiva e la vitalità generale; I benefici degli esercizi di respirazione sono numerosi e, secondo il National Institutes of Health, la respirazione controllata può essere particolarmente utile per gli anziani. Gli anziani che non si prendono il tempo per respirare in maniera adeguata possono sperimentare rigidità della gabbia toracica e debolezza muscolare relativa, che portano a inefficienza respiratoria e scarsa ossigenazione. La respirazione inefficiente può far sentire a disagio e potrebbe persino impedire di mantenere uno stile di vita attivo. Tuttavia, proprio come molte funzioni del corpo, la forza respiratoria può essere notevolmente migliorata con un regolare esercizio fisico. Ecco come.