Le ghiandole di Skene sono coinvolte soprattutto dalle infiammazioni e dalla formazione di cisti; questi problemi sono comuni nelle donne in età riproduttiva, in particolare tra i 20 ed i 30 anni. In qualche caso, tuttavia, queste strutture possono essere interessate da infezioni e processi neoplastici.

Quali condizioni patologiche possono interessare le Ghiandole di Skene?

Le ghiandole di Skene possono essere interessate da:

Processi infiammatori ;

; Infezioni ;

; Traumatismi.

Le ghiandole di Skene possono essere coinvolte da malattie trasmesse per via sessuale, come gonorrea, clamidia e tricomoniasi.

Quando si ostruiscono i dotti escretori delle ghiandole da cui fuoriesce normalmente il fluido lubrificante, può risultare, invece, la formazione delle cisti di Skene. Quest'ultime possono rimanere per lungo tempo asintomatiche ma, se s'infettano, evolvono in ascessi (formazioni sacciformi contenenti pus).

Meno spesso, le ghiandole di Skene sono interessate da tumori o malformazioni congenite, responsabili dello sviluppo anomalo di uno o più tessuti del tratto genitale.

Cisti di Skene

Le cisti di Skene sono formazioni cistiche vulvari che insorgono in seguito ad un'ostruzione dei dotti escretori, da cui deriva l'ingrossamento della ghiandola per il ristagno del suo secreto.

Il motivo per il quale il fluido prodotto dalle ghiandole di Skene riscontra una difficoltà a defluire normalmente non è sempre identificabile. Talvolta, le cisti possono essere correlate a lesioni traumatiche, infezioni e processi infiammatori.

Le cisti delle ghiandole di Skene più voluminose possono provocare una sensazione fastidiosa, soprattutto durante i rapporti sessuali e la deambulazione.

Le cisti di Skene si manifestano solitamente tra i 20-30 anni d'età. Con l'avanzare del tempo, invece, l'affezione si manifesta con minore probabilità. Nelle donne in peri-menopausa, infatti, allo stesso modo di altre ghiandole annesse ai genitali esterni, anche quelle di Skene vanno incontro ad una fisiologica involuzione. Per tale motivo, l'eventuale comparsa di un nodulo o una massa vulvare rende necessaria la biopsia escissionale, allo scopo di escludere la presenza di un tumore maligno.

Ascesso delle Ghiandole di Skene

Quando il liquido contenuto all'interno di una cisti di Skene s'infetta, può formarsi un ascesso (cioè una raccolta di pus, in seguito alla penetrazione di alcuni microrganismi patogeni).

La formazione ascessuale diventa molto voluminosa e provoca intenso dolore intorno alla ghiandola e secrezioni (solitamente, di colore giallastro). In qualche caso, è possibile che si presenti anche qualche linea di febbre. Gli ascessi della ghiandola di Skene sono sensibili al tatto e provocano un arrossamento della mucosa che li sovrasta.

Gli ascessi che riguardano la ghiandola di Skene sono spesso polimicrobici; gli agenti patogeni isolati più frequentemente sono Escherichia coli, Neisseria gonorrhoeae e Chlamydia trachomatis.

Questa patologia rende necessario ricorrere agli antibiotici prescritti dal medico ed al drenaggio per favorire la fuoriuscita del materiale purulento. Quest'approccio consente un miglioramento repentino del dolore vulvare.

In caso di recidive dell'ascesso, può essere indicata la marsupializzazione, ossia la ghiandola viene incisa e lasciata aperta per consentire un drenaggio continuo ed impedire che il liquido non possa ristagnare all'interno; dopo l'intervento, le pareti della cisti ascessualizzata si retraggono, lasciando un nuovo orifizio per le secrezioni. In alternativa, è possibile procedere con l'asportazione chirurgica della formazione cistica infetta.

Skenite (Infiammazione delle Ghiandole di Skene)

La skenite è un'infiammazione che può interessare una sola o entrambe le ghiandole di Skene. Di solito, il processo comporta una tumefazione del terzo superiore delle grandi labbra, associata a dolore acuto, arrossamento e tensione della cute sovrastante. Altri sintomi spesso connessi sono senso di peso al basso ventre e prurito locale.

L'infiammazione delle ghiandole di Skene è causata generalmente da un'infezione vaginale (vaginite). I fattori predisponenti comprendono le scarse condizioni igieniche, i rapporti sessuali, l'impossibilità di lavarsi per lungo tempo e l'uso eccessivo di biancheria intima sintetica o di abiti attillati che provocano sfregamento.

L'infiammazione semplice delle ghiandole di Skene può essere transitoria e si risolve nel giro di 3-5 giorni. In diversi casi, tuttavia, il processo patologico può dare luogo alla formazione di una cisti.

Processi neoplastici

Raramente, i tumori della vulva originano per la trasformazione in senso neoplastico delle componenti epiteliali della ghiandola di Skene.