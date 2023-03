Gestazione per altri (GPA): cos’è e come funziona

Cos’è Cosa s’intende per gestazione per altri (GPA)? La gestazione per altri è una forma di procreazione assistita nella quale una donna porta avanti una gravidanza per conto di un'altra coppia (cioè gli aspiranti genitori del nascituro) o di un genitore designato. Semplificando ai minimi termini, la donna (formalmente nota come "portatrice gestazionale") mette a disposizione un "utero ospite", mentre un genitore o entrambi forniranno l'ovulo o lo sperma da trasferire tramite fecondazione in vitro (IVF) o inseminazione artificiale.

Perché vi si ricorre Per quali motivi si ricorre alla gestazione per altri? Esistono numerose ragioni per cui uno o entrambi gli aspiranti genitori potrebbero desiderare o aver bisogno che qualcun altro conduca per loro una gravidanza. In generale, le persone che vogliono diventare genitori, ma non sono in grado di farlo, poiché è biologicamente impossibile o controindicato dal punto di vista medico, sono buoni candidati per la gestazione per altri. Alcuni motivi comuni per cui si ricorre alla gestazione per altri includono: La futura madre non ha un utero, presenta malformazioni uterine o ha una condizione medica in cui la gravidanza può mettere in pericolo la sua vita o quella del suo bambino.

Il genitore o i genitori designati subiscono ripetuti fallimenti di impianto di fecondazione in vitro o aborti spontanei che non rispondono al trattamento.

Il genitore designato è single.