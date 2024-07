Negli ultimi anni, la tecnica gastroscopica tradizionale è stata affiancata dalla cosiddetta "gastroscopia per via trans-nasale", nella quale l'accesso ai tratti superiori dell' apparato digerente avviene tramite un endoscopio, ancor più sottile, introdotto attraverso il naso.

L'esame sfrutta un apparecchio sottile e flessibile, chiamato gastroscopio, con un diametro di solito inferiore al centimetro, e dotato di una "videocamera" con fonte luminosa all'estremità; questo strumento, attraverso la bocca, viene introdotto nell'esofago, quindi nello stomaco e nella prima parte dell' intestino tenue (duodeno), permettendo di vedere perfettamente l'interno del tratto digestivo su un monitor. In tal modo è possibile ispezionare queste regioni, per scoprire - e a volte trattare (gastroscopia operativa) - problemi di varia natura, come ulcere , infiammazioni o tumori. Ad esempio, in presenza di un'infiammazione della mucosa o di un tumore nello stomaco o nel duodeno, tramite il gastroscopio può essere prelevato un campione di tessuto leso (biopsia). In questo modo il campione potrà essere osservato attentamente al microscopio, ottenendo una diagnosi più accurata, utile anche per impostare la corretta terapia.

Altre volte, la gastroscopia viene eseguita per monitorare l'evoluzione di una malattia già diagnosticata, l'efficacia terapeutica o per eseguire trattamenti effettuabili per via endoscopica; ad esempio, il medico può distendere zone affette da stenosi (restringimenti esofagei), rimuovere polipi (escrescenze generalmente benigne) o corpi estranei ingeriti accidentalmente, arrestare emorragie, iniettare farmaci o posizionare presidi terapeutici, senza dimenticare la possibilità di raccogliere campioni di tessuto (biopsia) per la ricerca di infezioni ( Helicobacter pylori ), per la verifica del buon funzionamento dell'intestino e per la diagnosi di tessuti dall'aspetto anomalo, che possono rivelare patologie come la malattia celiaca e lesioni pre-tumorali o tumorali.

Immediatamente prima dell'esame, il paziente viene informato delle modalità di esecuzione della gastroscopia e dei rischi di tale indagine, richiedendo il consenso all'esecuzione dell'esame. Durante il colloquio, il paziente avrà cura di informare il medico o l'operatore sanitario di eventuali terapie mediche in atto, allergie e reazioni avverse a farmaci, malattie pregresse ed eventuali esami endoscopici cui sia già stato sottoposto. La donna in età fertile dovrà inoltre avvertire dell'eventuale o sospetta gravidanza .

L'assenza di cibo nei tratti superiori dell'apparato digerente garantisce una migliore visualizzazione e accuratezza diagnostica. Per questo motivo, è opportuno restare a digiuno evitando di ingerire cibi o bevande per almeno 6-8 ore prima dell'esame; l'ultimo pasto che precede la gastroscopia dovrà comunque essere leggero e facilmente digeribile (si veda a tal proposito l'articolo sui tempi di digestione degli alimenti). Se la gastroscopia viene effettuata di pomeriggio è consentita una colazione leggera, a base di tè e fette biscottate , oppure grissini entro le ore 7.00. E' bene non fumare prima dell'esame.

Nella maggior parte de casi, il paziente viene sottoposto ad una sedazione generale tramite iniezione di farmaci per via endovenosa , al fine di rendere la gastroscopia più confortevole ed aumentare la collaborazione dell'esaminato. Pur eliminando l'ansia o comunque attenuandola sensibilmente, questi farmaci non addormentano completamente il paziente, che rimane capace di rispondere agli stimoli tattili e cooperare ai comandi verbali. Non di rado, per l'effetto stesso del farmaco, il paziente dimentica l'esperienza o comunque conserva soltanto un ricordo sbiadito.

Prima dell'esame eventuali protesi dentarie mobili (dentiera) dovranno essere tolte, così come gli occhiali, mentre verranno applicati elettrodi e bracciale per il monitoraggio dei parametri vitali ( pressione arteriosa , frequenza cardiaca ). Verrà inoltre inserito tra i denti un boccaglio di protezione, per proteggerli ed impedire che l'endoscopio venga morso.

Per una buona riuscita dell'indagine è opportuno che il paziente rimanga rilassato il più possibile. Generalmente, viene invitato a sdraiarsi sul fianco sinistro previa anestizzazione della cavità orale con uno spray od una caramella da sciogliere in bocca; entrambi possono dare la sensazione di sapore amaro , ma sono importanti per rendere insensibile la gola ed attenuare il riflesso del vomito .

E' Dolorosa?

Di per sé, la gastroscopia non è generalmente dolorosa e non impedisce in alcun modo la respirazione; anche l'esecuzione di eventuali biopsie non è dolorosa, poiché la mucosa non possiede nervi che percepiscano dolore. Tuttavia, specie in assenza di sedazione, l'esame provoca comunque un certo fastidio, in particolare durante l'insufflazione di aria nello stomaco. Anche la discesa del gastroscopio stesso può provocare una certa tensione, con senso di pressione sul ventre, che a tratti può risultare sgradevole. La parte più spiacevole della gastroscopia coincide comunque nel momento in cui il gastroscopio dev'essere "mandato giù" al passaggio dal cavo orale nell'esofago, poiché la deglutizione volontaria - che facilita la manovra riducendo al minimo il fastidio - si associa in genere alla comparsa di uno stimolo del rigurgito.

L'esame dura circa 15-20 minuti e può prolungarsi oltre qualora si richiedano interventi particolari per risultati inattesi. Se necessario, l'effetto del calmante può essere antagonizzato da un altro farmaco.

Al termine della gastroscopia è possibile, per qualche ora, avvertire una sensazione di gonfiore addominale che sparirà spontaneamente. Si possono lamentare anche altri disturbi, in genere lievi, come ad esempio una voce rauca.