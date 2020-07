Gardnerella Vaginalis

La sovracrescita dei bacilli di Gardnerella è chiamata in causa nella comparsa di una delle più comuni affezioni vaginali in età fertile, la vaginosi batterica . Tale patologia si caratterizza per una netta riduzione della popolazione di lattobacilli a favore di microrganismi anaerobi facoltativi, trai quali figura appunto Gardnerella.

In età prepubere il riscontro di Gardenerella nell'ambiente vaginale di bambine asintomatiche è piuttosto raro. Per questo motivo, alcuni autori sostengono che la presenza di Gardnerella nell'infanzia debba essere considerata indice di un probabile - anche se non sicuro - abuso sessuale .

Cura

Gardnerella: la Cura

Nell'articolo dedicato alla vaginosi batterica si è messa in guardia la popolazione femminile del fatto che la Gardnerella - se trascurata - può causare successive alterazioni a livello del collo dell'utero o una vera e propria malattia infiammatoria pelvica, fino a compromettere seriamente la fertilità femminile.

La terapia deve quindi essere, sempre e comunque, prescritta dal medico. Non si può e non si deve curare una vaginosi batterica facendo di testa propria e affidandosi a semplici rimedi da banco o ai consigli di un'amica.

Uno dei farmaci di prima scelta, perché attivo direttamente contro la Gardnerella, è l'antibiotico metronidazolo, assumibile sia per via orale che per via topica (crema da applicare a livello vaginale); un altro farmaco usato di frequente è l'antibiotico clindamicina, per il quale l'assunzione avviene generalmente per via topica.

Accanto all'uso di antibiotici, è comune il ricorso a lavande vaginale a tenore acido, con l'indicazione di effettuarsi al termine dei rapporti sessuali e dopo la fine del flusso mestruale.

Scopo principale di questi trattamenti è favorire il ripristino della normale flora vaginale, con conseguente acidificazione del microambiente e allontanamento dei patogeni che in esso sopravvivono con difficoltà, Gardnerella compresa.

Per approfondire, leggi:

Gardnerella nell'Uomo: la Cura

Il trattamento della gardnerella nell'uomo prevede l'impiego degli antibiotici metronidazolo e/o clindamicina, esattamente come avviene per quando l'infezione colpisce le donne.