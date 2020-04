I gangli della base (o nuclei cerebrali ) forniscono un feedback alla corteccia per lo sviluppo di strategie motorie e per lo svolgimento coordinato di compiti motori . Con lo studio della corea di Huntington si è appreso che gli effetti di queste strutture è generalmente di tipo inibitorio per quanto riguarda l'attività motoria.

Per quanto riguarda la circuiteria, lo striato proietta ai nuclei da cui originano le vie efferenti attraverso due vie, una via detta diretta che è eccitatoria ed una via indiretta di tipo inibitorio.

In particolare, lo striato è formato da diversi tipi cellulari, ma il 90-95% delle cellule che lo compongono è costituito da neuroni di proiezione GABAergici. Essi rappresentano il bersaglio principale delle proiezioni provenienti dalla corteccia cerebrale e sono anche l'unica fonte delle proiezioni efferenti. Normalmente sono neuroni silenti, eccetto che durante il movimento o dopo l'applicazione di stimoli periferici. Lo striato è anche costituito da interneuroni locali inibitori che grazie alle loro collaterali assonali sviluppate, riducono l'attività dei neuroni efferenti dello striato. Nonostante questi neuroni siano presenti in ridotte quantità, ad essi è dovuta la maggior parte dell'attività tonica dello striato.

Lo striato è composto da due parti distinte, i compartimenti denominati matrice e striosomi. Questi compartimenti hanno caratteristiche istologiche diverse e possiedono recettori differenti. Il compartimento degli striosomi riceve afferenze principalmente dalla corteccia limbica e proietta soprattutto alla pars compacta della substantia nigra. Per comprendere meglio il funzionamento dello striato, è opportuno accennare come funziona la circuiteria ovvero la comunicazione tra le diverse aree cerebrali.

Neuropatologia del Morbo di Huntington

Malattia di Huntington: cosa accade ai Gangli della Base?

A livello patologico, la malattia di Huntington si manifesta con un'atrofia dello striato che, come descritto nel paragrafo precedente, è costituito da caudato e putamen. L'atrofia determina una perdita neuronale, associata anche ad uno stato di gliosi (un processo di proliferazione degli astrociti in aree del cervello danneggiate). Nel 1985 lo studioso Vonsattel ha classificato tale malattia dal grado 0 (dove non si manifestano cambiamenti) al grado 4, in relazione all'entità di atrofia dello striato. E' stato anche dimostrato che il grado di atrofia che si manifesta a livello dello striato, si correla anche con la degenerazione di altre strutture del cervello non striatali.

Nello striato i neuroni più colpiti sono i neuroni medi spinosi che rappresentano la popolazione più numerosa presente nello striato e che utilizzano come neurotrasmettitore il GABA, un aminoacido di tipo inibitorio.

E' stato anche dimostrato che il morbo di Huntington è caratterizzato dalla presenza di inclusioni intraneuronali e da aggregati proteici negli assoni distrofici e in neuroni striatali e corticali; si tratta di un fenomeno presente anche in altri disordini da poliglutammine (ovvero espansioni di triplette, come nel caso della malattia di Huntington). Inoltre, è stato visto che le inclusioni intranucleari si manifestano prima della perdita di peso del cervello, ma anche prima della perdita di peso corporeo e prima dell'esordio dei sintomi neurologici.