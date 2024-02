Che cos'è la micosi alle unghie?

La micosi alle unghie - o onicomicosi - è un'infezione fungina delle unghie. Le onicomicosi possono colpire tanto le unghie delle mani quanto le unghie dei piedi - benché tendano ad interessare più frequentemente queste ultime - possono coinvolgere una o più unghie contemporaneamente e manifestarsi ed evolversi in maniera più o meno severa. I funghi che possono dare origine alla micosi delle unghie sono generalmente:

L'onicomicosi è una malattia delle unghie che tende a manifestarsi con maggior frequenza negli adulti e nei soggetti anziani.

Per evitare il diffondersi delle micosi alle unghie è fondamentale iniziare rapidamente il trattamento più idoneo; pertanto, appare chiaro come sia importante riconoscerne la comparsa in maniera rapida. A tal proposito, è bene precisare e ricordare che la micosi alle unghie non è un difetto o disturbo estetico, ma una vera e propria patologia che come tale deve essere trattata.