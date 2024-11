Fumo, fertilità e gravidanza: quanto incide il fumo sul concepimento? Si può fumare in gravidanza?

Inoltre, il fumo riduce la fertilità , sia nell'umo che nella donna; in tal senso, è considerato un fattore di rischio per infertilità di coppia .

Fumare è un comportamento nocivo per il tabagista, per chi lo circonda ( fumo passivo ) e per l'eventuale frutto del concepimento ( embrione o feto).

Si può fumare in gravidanza? Quanto? E il tabacco riscaldato?

No, non esiste un limite di sicurezza per quanto riguarda le sigarette in gravidanza. Anche una sola sigaretta nuoce, oltre che alla gestante, anche al bambino. Poi, che questo danno non sia ben quantificabile, o che per ragioni psicologiche si scelga uno scomodo compromesso, è tutta un'altra faccenda.

In realtà, non esiste nemmeno per le persone che intendono tutelare sé stessi dai danni del fumo. Certo, i danni del fumo sono soprattutto dose-dipendenti; tuttavia, importanti studi hanno concluso che anche chi fuma poco ha più del doppio del rischio di sviluppare un tuomore polmonare.

Se volessimo paragonare la nocività di una o due sigarette giornaliere, a quella di un ambiente inquinato - ad esempio un centro urbano - potremmo scoprire dei dati interessanti. Ma questi dati non devono essere manipolati per difendere un'attività che, oggettivamente, presenta solo ed esclusivamente controindicazioni e potenziali gravi complicazioni per la salute.

Anche perché, ragionandoci su, diventa palese che lo stress chimico sull'organismo sia cumulativo. Questo vuol dire che chi fuma pochissime sigarette, deve fare i conti anche con l'inquinamento ambientale; proprio quelle poche sigarette potrebbero influire sull'aumento del rischio che, normalmente, forse rimarrebbe al di sotto dei limiti di difesa dell'organismo.

Lo stesso discorso vale per il tabacco riscaldato (tostato). Un importante lavoro condotto su donne non fumatrici, fumatrici sigarette e facenti uso di tabacco riscaldato, ha messo in evidenza che, anche se il tabacco riscaldato sembra apportare meno danni rispetto al fumo di sigaretta tradizionale sulle donne incinte, il loro stato di salute non è comunque sovrapponibile a quello delle donne non fumatrici. Pertanto, l'uso di tabacco riscaldato è sconsigliato in gravidanza.