Funzioni e Ruolo Biologico

FSH: A Cosa Serve?

L'ipofisi anteriore produce due gonadotropine:

L'FSH è una glicoproteina secreta dall'ipofisi anteriore in risposta all'ormone di rilascio delle gonadotropine (GnRH), che a sua volta viene rilasciato dall'ipotalamo.

Dopo il rilascio in circolazione, L'ormone FSH agisce sulle gonadi con effetti diversi nei due sessi:

, l'ormone FSH stimola la fase iniziale di sviluppo dei follicoli ovarici (nota: per la completa maturazione del follicolo e per la secrezione di estrogeni è necessaria l'azione sinergica dell'ormone ipofisario luteotropo, LH). Nel dettaglio, stimola la proliferazione delle cellule della granulosa ovarica, lo sviluppo di un follicolo dominante, l'espressione dei recettori LH e la secrezione di estrogeni e inibine. Nell'uomo, invece, stimola la crescita dei tubuli seminiferi, contribuisce al mantenimento della spermatogenesi e promuove la secrezione di inibine.

FSH: Ruolo nel Ciclo Mestruale

Il ciclo mestruale si divide in fase follicolare e fase luteinica; ogni fase dura mediamente 14 giorni (la fase follicolare può essere molto variabile, più lunga o più corta; la fase luteinica è, invece, più costante).

Il periodo che precede l'ovulazione "prepara" la fase fertile del ciclo mestruale, dando luogo ad una sequenza di eventi che assicura la maturazione del follicolo destinato a rilasciare l'ovocita (cioè il gamete femminile), disponibile all'eventuale fecondazione. L'ovulazione è stimolata dal picco massimo dei livelli degli estrogeni e dell'ormone luteinizzante (LH), prodotto dall'ipofisi: si verifica, di solito, 14 giorni prima dell'inizio del nuovo ciclo mestruale.

PRIMA FASE del ciclo mestruale: l'ipotalamo secerne l'ormone di rilascio delle gonadotropine (GnRH), in risposta alla bassa concentrazione di estrogeni. Ciò induce l'ipofisi a produrre l'ormone follicolo-stimolante (FSH), il quale stimola la maturazione di un follicolo dominante, contenente una cellula uovo destinata ad essere fecondata. Al contempo, i livelli crescenti di estrogeni nel corpo causano l'ispessimento della parete uterina, tramite l'accumulo di sangue e sostanze nutritive (in tal modo, la cellula uovo fecondata potrà disporre del supporto necessario alla sua crescita). SECONDA FASE: attorno alla metà del ciclo, quando la maturazione è completata, l'estradiolo e l'ormone luteinizzante (LH) stimolano la rottura del follicolo e la cellula uovo viene rilasciata nella tuba di Falloppio, attraverso cui si dirige verso l'utero. Questo momento coincide con l'ovulazione. Dai resti del follicolo dominante che ospitava la cellula uovo, si forma il cosiddetto CORPO LUTEO, che produce il progesterone. In caso di mancata fecondazione, il corpo luteo degenera, la concentrazione di progesterone diminuisce e l'ovocita viene eliminato con la mestruazione successiva. Se avviene il concepimento, la cellula uovo fecondata s'impianta nell'endometrio, 3 o 4 giorni dopo aver raggiunto l'utero; il corpo luteo continua a produrre PROGESTERONE e il trofoblasto che si forma dall'ovulo fecondato, produce gonadotropina corionica umana (hCG). Dopo alcune settimane, la PLACENTA rimpiazza il corpo luteo come fonte di progesterone, producendone una quantità relativamente alta durante tutto il resto della gravidanza fisiologica.

Ovogenesi e Sviluppo Follicolare

La secrezione di FSH inizia ad aumentare negli ultimi giorni del ciclo mestruale precedente, ed è più elevata nel corso della prima settimana della fase follicolare. L'aumento dei livelli di FSH consente il reclutamento di circa 10 follicoli in fase antrale (follicoli di Graaf) per l'ingresso nel ciclo mestruale. Questi follicoli, indotti alla follicologenesi (cioè alla maturazione), si trovano in concorrenza tra loro per il dominio (un solo uovo maturo verrà liberato nel corso dell'ovulazione).

L'ormone FSH si lega ai recettori delle cellule della granulosa, promuovendo la loro crescita e la loro proliferazione, determinando un aumento delle dimensioni dei follicoli stessi. Inoltre, lo stesso ormone induce l'espressione di recettori per l'ormone luteinizzante (LH) sulla membrana delle cellule della granulosa nei follicoli in via di sviluppo, quindi aumenta la capacità dell'ovaio di rispondere all'LH.

Due o tre giorni prima che i livelli di LH comincino ad aumentare, in genere attorno al settimo giorno del ciclo, uno dei follicoli reclutati emerge come dominante: l'FSH promuove la produzione di estradiolo da parte di questo follicolo ovarico e i due ormoni collaborano allo sviluppo del follicolo stesso.

Il follicolo dominante secerne estrogeni in grande quantità, ad un livello tale che la produzione GnRH viene soppressa, inibendo la secrezione di LH e FSH e, di conseguenza, porta all'atresia (morte) della maggior parte dei follicoli non dominanti.

Verso la fine della fase follicolare, la concentrazione dell'FSH e dell'ormone luteinizzante raggiunge il picco (aumenta al massimo). Il rilascio dell'ovulo dall'ovaio (ovulazione) avviene subito dopo il picco di questi due ormoni.

FSH: Controllo della Secrezione

La secrezione di FSH è controllata dall'ipotalamo e viene influenzata dal livello plasmatico di ormoni gonadici (estrogeni, progesterone, androgeni) e di gonadotropine ipofisarie, così come da stimoli diversi che provengono da altri centri nervosi.

Gli ormoni prodotti dall'ipofisi (FSH e LH) e gli ormoni prodotti dall'ovaio (estrogeni e progesterone) hanno effetti antagonisti (controllo a feedback negativo). Al contempo, per trasformare la produzione continua dei follicoli primari nel fenomeno periodico dell'ovulazione, devono intervenire almeno due meccanismi di feedback positivo:

Fase antrale: produzione esponenziale di estrogeni; Fase preovulatoria: produzione esponenziale di FSH e di LH.

A loro volta, le inibizioni forniscono un feedback centrale all'ipotalamo e, in questo modo, inibiscono anche la secrezione di FSH. Insieme, questi ormoni e organi bersaglio formano l'asse ipotalamo-ipofisi-gonadi.