Il volume di aria che entra ed esce dai polmoni durante un singolo atto respiratorio a riposo è chiamato volume corrente. Moltiplicando questo dato per la frequenza respiratoria, si ottiene la cosiddetta ventilazione al minuto.

Nel neonato e per tutto il primo anno di età, la frequenza respiratoria è di circa 44 atti al minuto; successivamente diminuisce in maniera progressiva, tanto che a 5 anni è pari a circa 20-25 respiri al minuto.

Nell' anziano , anche se in misura modesta, la frequenza respiratoria aumenta.

Non a caso, negli aumenti di frequenza cardiaca si ha un parallelo rialzo della frequenza respiratoria, con una relazione di circa un atto respiratorio ogni 4-5 contrazioni cardiache.

Tachipnea e iperpnea

In presenza di tachipnea (o polipnea) i respiri si fanno più brevi, mentre nella cosiddetta iperpnea gli atti aumentano di profondità (le due condizioni sono spesso - ma non necessariamente - associate).

Oltre alle cause già citate, la tachipnea può accompagnare gli ultimi mesi di gravidanza, l'ipertiroidismo, l'anemia, lo scompenso cardiaco, la peritonite e le sindromi dolorose della pleura, del peritoneo o della parete toracica (in questi casi rappresenta un meccanismo compensatorio alla ridotta profondità del respiro, adottata dal malato per proteggersi dal dolore).

Infine, per elementi di natura emozionale, durante l'esame obiettivo molti pazienti presentano frequenze respiratorie superiori a quelle abituali.