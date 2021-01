Fratture Metatarsali da Stress: Cosa sono, Prevenzione e Cura

Fratture da stress metatarsali: cosa sono

Il metatarso è una parte dello scheletro del piede composta da cinque ossa lunghe e sottili, disposte parallelamente. Può essere soggetto a diversi tipi di lesioni, tra cui quelle da stress.

Le fratture metatarsali da stress, a differenza di altre, non hanno come causa un evento traumatico specifico o la carenza di alcune sostanze nel tessuto osseo, ma sono scatenate da una usura progressiva della zona interessata, dovuta a sollecitazioni ripetute e cicliche che superano la resistenza intrinseca dell'osso sano. A farle comparire può essere anche un allenamento svolto in modo sbagliato o con una postura non idonea che, se prolungata nel tempo, rischia di causare questo e altri problemi.

Il metatarso colpito più spesso da fratture da stress è il secondo, ma non è rara nemmeno l'incidenza del fenomeno sul terzo e quarto. Meno frequente, invece, sul primo e sul quinto.

Sintomi

Non è sempre immediato capire quando si sia di fronte a una simile situazione, ma esistono alcuni segnali che, se compaiono, è necessario approfondire. Il primo è la presenza di un rigonfiamento sul dorso del piede, accompagnato da un arrossamento e a volte, ma non sempre, da un innalzamento della temperatura della cute nella zona interessata. Premendo leggermente sull'area, inoltre, si può sentire dolore e, se si prova a muovere il piede, potrebbe comparire una limitazione della funzionalità, fino al livello di riscontrare difficoltà a camminare.

Diagnosi

Se si ha il dubbio di avere una frattura da stress metatarsale è necessario sottoporsi a una radiografia dopo due o tre settimane dal trauma, in modo che l'esame possa evidenziarla con certezza. Se ciò non avviene ma permane il dubbio, è utile sottoporsi a una risonanza magnetica. La tac, invece, può essere più indicata durante il follow up.

Terapia

Se la diagnosi conferma i dubbi e ci si trova a dover fare i conti con una frattura da stress metatarsale, la terapia consiste principalmente nell'osservare un periodo di riposo, stabilito come durata dal proprio medico a seconda della gravità della situazione. Nella fase acuta potrebbe essere necessario aiutarsi anche con ghiaccio e terapia anti-infiammatoria.

Per quanto riguarda la fase di riabilitazione, prima di tornare a pieno regime sarà necessario utilizzare scarpe ortopediche e stampelle. Anche magnetoterapia e una terapia con le onde d'urto possono velocizzare i tempi di recupero.