Nell'essere umano, l' omero è l'osso pari che compone lo scheletro del braccio ; il braccio è la porzione anatomica dell' arto superiore , che va dalla spalla al gomito . L'omero appartiene alla categoria delle ossa lunghe e prende parte alla formazione di due importanti articolazioni : l' articolazione gleno-omerale della spalla e l' articolazione del gomito . Come tutte le ossa lunghe, l'omero è suddivisibile in tre porzioni principali: la cosiddetta estremità prossimale (o epifisi prossimale), il cosiddetto corpo (o diafisi) e la cosiddetta estremità distale (o epifisi distale).

Nella maggior parte dei casi, gli episodi di frattura dell'omero sono la conseguenza di traumi fisici, cadute accidentali, stress eccessivi a carico del braccio o particolari condizioni di salute (es: osteoporosi , tumori ossei ecc.). Esistono tre tipologie principali di fratture dell'omero: le fratture dell'estremità prossimale, le fratture del corpo e le fratture dell'estremità distale. I sintomi tipici consistono in: dolore , ematoma , gonfiore e difficoltà nel muovere il braccio. Per una diagnosi corretta, sono quasi sempre sufficienti l'esame obiettivo, l' anamnesi e i raggi X . Il trattamento dipende dalla sede e dalla gravità della frattura.

In anatomia, prossimale e distale sono due termini dal significato opposto. Prossimale vuol dire "più vicino al centro del corpo" o "più vicino al punto d'origine". Riferito al femore , per esempio, indica la porzione di quest'osso più vicina al tronco . Distale, invece, significa "più lontano dal centro del corpo" o "più distante dal punto d'origine". Riferito (sempre al femore), per esempio, indica la porzione di quest'osso più lontana dal tronco (e più vicina all' articolazione del ginocchio ).

Anche nota come omero rotto , la frattura dell'omero è l'infortunio scheletrico che consiste nella rottura dell'osso presente nella regione anatomica del corpo umano identificata con il termine di " braccio ". La più tipica classificazione delle fratture dell'omero distingue quest'ultime in base alla localizzazione del punto di rottura e riconosce tre grandi categorie di infortunio: le fratture dell'estremità prossimale dell'omero (o frattura dell'omero prossimale ) le fratture del corpo dell'omero e le fratture dell'estremità distale dell'omero (o fratture dell'omero distale ).

In genere, le fratture dell'estremità distale dell'omero sono la conseguenza di forti traumi fisici a carico del gomito . In tali circostanze, l' olecrano dell' ulna "scivola" violentemente verso l'alto, proprio contro l'epifisi distale dell'omero.

Tra le più comuni cause di frattura del corpo dell'omero, rientrano le cadute accidentali – esattamente come le fratture a carico dell'estremità prossimale – e i traumi fisici .

Nella maggior parte dei casi, le fratture dell'estremità prossimale dell'omero derivano da cadute accidentali , in cui la vittima aveva il braccio completamente esteso in avanti; più raramente, sono il risultato di traumi sportivi o incidenti stradali .

Per quanto concerne l'ematoma, invece, questo segno caratteristico è osservabile soltanto a distanza di 24-48 ore dall'infortunio . Le dimensioni di un ematoma derivante da una frattura dell'omero variano in relazione alla gravità del suddetto infortunio.

Se la causa della frattura ha pregiudicato anche la buona salute dei nervi passanti per il braccio (es: nervo radiale , nervo ascellare ecc.), si assiste a una perdita della sensibilità cutanea e/o del controllo muscolare , in una parte dell'arto superiore.

Gli esami di diagnostica per immagini ideali per l'individuazione di una frattura dell'omero sono:

L'anamnesi è la raccolta e lo studio critico dei sintomi e dei fatti d'interesse medico, denunciati dal paziente o dai suoi familiari (N.B: i familiari sono coinvolti, soprattutto, quando il paziente è piccolo). In caso di sospetta frattura dell'omero, la più classica delle anamnesi è in grado di rivelare i possibili fattori scatenanti e le condizioni di rischio.

L'esame obiettivo è l'insieme di "manovre" diagnostiche, effettuate dal medico, per verificare la presenza o assenza, nel paziente, dei segni indicativi di una condizione anomala. In caso di sospetta frattura dell'omero, l'esame obiettivo ha per oggetto, ovviamente, il braccio dolente e prevede almeno due "manovre" diagnostiche: la ricerca di un qualche ematoma, gonfiore o deformità e una valutazione della capacità di movimento.

Il ricorso alla diagnostica per immagini è fondamentale per confermare qualsiasi sospetto relativo alla presenza di una frattura ossea.

In genere, l'iter diagnostico a cui sono sottoposti i pazienti con una sospetta frattura dell'omero prevede: un accurato esame obiettivo , un'attenta anamnesi e una serie di esami di diagnostica per immagini .

Terapia

Frattura dell’Omero: le Cure

Il trattamento di una frattura dell'omero dipende dalla posizione e dalla gravità della frattura.

In genere, è valida la regola per cui, se l'infortunio scheletrico non è grave (quindi frattura composta, stabile, semplice e/o chiusa), sono sufficienti il riposo e l'immobilizzazione dell'arto superiore interessato per almeno 6-8 settimane; mentre, se l'infortunio è grave (quindi frattura scomposta, instabile, pluriframmentaria e/o aperta), è fondamentale il ricorso alla chirurgia.

Frattura dell’Omero Prossimale: Terapia e Tempi di Recupero

Una frattura non grave dell'estremità prossimale dell'omero prevede un trattamento di tipo conservativo, comprendente un periodo di riposo, l'immobilizzazione dell'arto superiore interessato tramite gessatura e la somministrazione di antidolorifici.

In genere, in tali circostanze, la gessatura interessa il complesso braccio-spalla (di modo che sia impossibile muovere l'arto superiore) e ha una durata di circa 6 settimane (tempo minimo necessario al ricongiungimento dei frammenti ossei).

Una frattura grave dell'estremità prossimale, invece, richiede l'intervento del chirurgo, il quale dovrà prima riposizionare i frammenti ossei nella loro posizione anatomica corretta, e poi saldarli tra loro per mezzo di viti, perni ecc.

Al termine dell'intervento chirurgico, il riposo, l'immobilizzazione del complesso braccio-spalla e la somministrazione di antidolorifici contro il dolore sono d'obbligo.

Di solito, riposo e immobilizzazione dovrebbero durare tra le 6 e le 8 settimane.

Frattura del Corpo dell’Omero: Terapia e Tempi di Recupero

La maggior parte delle fratture del corpo dell'omero è tale per cui è sufficiente un trattamento conservativo.

Come nel caso precedente, il trattamento conservativo si basa su: riposo, immobilizzazione del complesso braccio-spalla e somministrazione di antidolorifici.

Il ricorso alla chirurgia è raro ed è previsto, di solito, quando la frattura è associata a un danneggiamento dei vasi sanguigni o dei nervi del braccio.

In genere, riposo e immobilizzazione – sia che il trattamento sia stato conservativo o chirurgico – dovrebbero durare tra le 6 e le 8 settimane.

Frattura dell’Omero Distale: Terapia e Tempi di Recupero

In genere, il trattamento delle fratture dell'estremità distale dell'omero è di tipo conservativo e consiste in: riposo, immobilizzazione del complesso braccio-gomito e somministrazione di antidolorifici.

L'intervento del chirurgo è previsto soltanto in presenza di danni alle strutture nervose e/o vascolari, o in presenza di fratture scomposte, instabili, aperte ecc

Il riposo e l'immobilizzazione devono durare fino al ricongiungimento dei frammenti ossei, che, in genere, richiede tra le 6 e le 8 settimane.

Frattura dell’Omero: come capire quando si è Guariti?

Sia in presenza di fratture gravi, sia in presenza di fratture non gravi, l'unico modo per appurare la saldatura dell'omero è osservarne lo stato di salute, per mezzo di un esame ai raggi X.

Se in base all'esame ai raggi X persiste una qualche lesione ossea, il medico curante è costretto a immobilizzare nuovamente il complesso braccio-spalla o braccio-gomito e a raccomandare altro riposo.

Frattura dell’Omero e Riabilitazione: la Fisioterapia

Qualsiasi frattura dell'omero richiede, dopo il periodo di riposo e immobilizzazione dell'arto superiore, un ciclo di sedute di fisioterapia riabilitativa (riabilitazione fisioterapica).

In tali circostanze, la fisioterapia serve a ristabilire la mobilità articolare della spalla e del gomito, a rinforzare i muscoli dell'arto superiore immobilizzato per lungo tempo ecc.

Lo scopo finale della fisioterapia è ristabilire la normale funzionalità dell'intero arto superiore, che ha subìto la frattura dell'omero.

La riabilitazione fisioterapica è importante non solo quando la frattura dell'omero ha richiesto un trattamento chirurgico, ma anche quando ha necessitato della sola terapia conservativa.

Chirurgia per la Frattura dell’Omero: in cosa consiste?

In genere, l'intervento chirurgico per una frattura dell'omero prevede la saldatura dei frammenti ossei mediante perni, viti e placche, in attesa che si formi il cosiddetto callo osseo (una volta che questo si è formato, servirà un secondo intervento per la rimozione dei vari elementi usati per la saldatura).

Più raramente, la chirurgia per le fratture dell'omero comporta un innesto osseo autologo; in termini pratici, questo vuol dire che il chirurgo preleva da un'altra area del corpo un frammento di osso e lo colloca dove c'è la frattura, per favorire la saldatura dei frammenti.

Il ricorso a questa tecnica chirurgica avviene, solitamente, quando l'infortunio ha comportato la frammentazione completa di una parte dell'omero.

Frattura dell’Omero: Come Dormire?

In presenza di una frattura dell'omero, i medici consigliano di dormire con il busto eretto e il braccio infortunato a penzoloni.

Per mettere in atto gli accorgimenti appena menzionati quando si dorme, può risultare utile accomodarsi su una poltrona oppure su un letto con alle spalle alcuni cuscini.

Quando si dorme, è molto importante evitare di mettere sotto il braccio infortunato dei cuscini: quest'ultimi, infatti, potrebbero spingere la spalla verso l'alto e compromettere il processo di guarigione.