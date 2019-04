In termini pratici, quest'incidente può verificarsi per una brusca fuoriuscita del pene eretto dalla vagina ed il successivo urto nella sinfisi pubica o nella regione perineale della partner. Talvolta, la condizione deriva dalla forzata piegatura manuale dell'organo durante la masturbazione .

Il pene è di per sé un organo delicato e, come tale, è consigliabile prestare alcune attenzioni: è sufficiente una spinta troppo forte per rompere i corpi cavernosi.

La frattura del pene può verificarsi anche a causa di manipolazioni autolesionistiche, come nel caso del " taghaandan ", tecnica utilizzata per produrre detumescenza, nonché principale causa di frattura del pene nel Medio Oriente.

Meno spesso, la frattura avviene in altre circostanze, come:

Taghaandan: in cosa consiste e perché si pratica?

In Iran, così come in altri Paesi del Medio Oriente, la principale causa della frattura del pene è spesso auto-inflitta e correlata alla pratica del "taghaandan" (anche detto "taqaandan") nella quale la parte superiore l'organo eretto viene manipolato con la forza, piegato o colpito, mantenendo la parte inferiore in posizione. Quest'usanza – il cui termine significa letteralmente "fare clic" - è adottata per ottenere una rapida detumescenza, spesso nel tentativo di resistere alla masturbazione.