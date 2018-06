La frattura dell'anca si manifesta con dolore acuto alla parte alta della coscia esterna o all'inguine, con deformazione dell'arto (ci può essere una torsione, un'angolazione anomala o un accorciamento della gamba). Dopo la lesione, il paziente avverte un forte disagio a qualsiasi tentativo di flettere o ruotare l'anca.

In ambito geriatrico, la frattura dell'anca rappresenta una delle principali emergenze sanitarie. Il 30% circa delle persone con più di 65 anni d'età che subisce questa lesione decede dopo un anno per una combinazione di disturbi correlati alla grave disabilità ed alla perdita di autonomia.

Quali sono i sintomi della Frattura dell'Anca?

I sintomi della frattura dell'anca possono variare in base al punto di lesione.

Solitamente, si manifestano:

Dolore violento , che aumenta nel punto esatto in cui si è verificata la frattura dell'anca;

, che aumenta nel punto esatto in cui si è verificata la frattura dell'anca; Incapacità di muoversi immediatamente dopo la caduta, il trauma o l'incidente;

immediatamente dopo la caduta, il trauma o l'incidente; Problemi a rimanere in piedi ed a scaricare il peso sull'anca lesionata;

ed a scaricare il peso sull'anca lesionata; Rotazione verso l'estern o della gamba lesa;

o della gamba lesa; Deformazione ed accorciamento dell'arto interessato (se l'osso è completamente rotto).

Successivamente, possono comparire:

Gonfiore (tumefazione dell'arto);

Ecchimosi o lividi.

Va segnalato che se l'osso era già indebolito da una malattia (come nel caso di una frattura da stress o un tumore), il paziente avvertirà dolore all'inguine o alla coscia per un periodo di tempo pregresso alla frattura.

Frattura dell'Anca: possibili complicanze associate

La frattura dell'anca non gestita nella maniera adeguata può associarsi a delle complicazioni che includono:

Artrosi post-traumatica;

Infezioni;

Deformità;

Rigidità articolare;

Andatura claudicante.

La frattura dell'anca provoca anche molte complicazioni collegate alla repentina assenza di autonomia ed al bisogno di un lungo periodo di ricovero o riposo a letto.

Queste includono:

Dopo una frattura dell'anca, molti pazienti non sono in grado di riconquistare la loro capacità di vivere in modo indipendente. L'aspetto psicologico di quest'eventualità non va sottovalutato: una persona anziana si trova improvvisamente dall'essere autosufficiente ad essere malato e privata della propria autonomia.