Fotodermatosi in estate: cosa sono? Cause, sole e rimedi

Cos’è Cosa sono le Fotodermatosi? Le fotodermatosi sono un gruppo di disturbi caratterizzati da una reazione cutanea anomala che si sviluppa ore o giorni dopo l'esposizione alla luce solare diretta o ad altri tipi di luce ultravioletta (UV). L'eruzione cutanea che ne consegue può differire da persona a persona e assumere molte forme: in alcuni casi, si tratta di un'eruzione pruriginosa sulle zone di pelle esposte al sole, caratterizzata da papule, vesciche, orticaria e pomfi, mentre altre volte si sviluppano delle vere e proprie allergie. Le fotodermatosi si manifestano più frequentemente durante l'estate e possono essere scatenate: Direttamente , con un effetto acuto o cronico, dall'irradiazione solare o artificiale;

, con un effetto acuto o cronico, dall'irradiazione solare o artificiale; Indirettamente, quando le radiazioni interagiscono con sostanza biologiche fotosensibilizzanti. La sensibilità individuale alle radiazioni solari dipende da diversi fattori: predisposizione genetica, disturbi metabolici e anomalie nella pigmentazione o nei meccanismi di riparazione del DNA. Il trattamento prevede farmaci orali e topici per alleviare i sintomi. L'approccio principale al controllo delle fotodermatosi è la prevenzione: si consiglia, in particolare, di evitare la luce solare diretta e di utilizzare quotidianamente la protezione solare. La fototerapia (terapia della luce) può essere utilizzata nei casi più gravi.

Come si manifestano Le fotodermatosi provoca diverse manifestazioni cutanee: dalle papule eritematose e pruriginose alle placche, dalle vescicole alle pustole. Le eruzioni compaiono su zone più fotoesposte (viso, collo, décolleté e braccia), soprattutto in estate. Di solito, le fotodermatosi si presentano dopo alcune ore dall'inizio dell'esposizione al sole. Sintomi Fotodermatosi: quali sono? L'aspetto della pelle colpita dall'allergia al sole può variare notevolmente, a seconda della causa del problema, e le reazioni possono essere da lievi a gravi a seconda di: Quantità di superficie cutanea esposta

Tempo trascorso al sole

Intensità della luce

Tipo di fotodermatosi Segni e sintomi della fotodermatosi possono includere: Arrossamento

Prurito o dolore

Piccole protuberanze che possono fondersi in chiazze in rilievo

Desquamazione, formazione di croste o sanguinamento

Orticaria o lesioni eczematose, con eruzioni pruriginose o vesciche (o bolle)

Iperpigmentazione (macchie scure sulla pelle) Le eruzioni compaiono inizialmente nelle aree di superficie cutanea esposte e, talvolta, possono diffondersi anche in zone non direttamente colpite dal sole; il viso, le braccia e parte superiore del petto sono le aree della pelle più comunemente interessate. In caso di reazioni allergiche, possono manifestarsi anche complicazioni sistemiche, come brividi, mal di testa, febbre, nausea, stanchezza e vertigini. Prognosi e possibili complicazioni La maggior parte delle fotodermatosi possono risolversi spontaneamente e non causano danni permanenti. Tuttavia, i sintomi possono essere gravi quando vi è una malattia di base o quando l'esposizione al sole è stata eccessiva. Le complicazioni possono essere: Iperpigmentazione o macchie scure sulla pelle, anche dopo la risoluzione dell'infiammazione;

Invecchiamento precoce della pelle;

Carcinoma delle cellule basali della pelle, carcinoma spinocellulare o melanoma.

Diagnosi Esami per la diagnosi di Fotodermatosi La diagnosi viene fatta principalmente con l'anamnesi completa e l'esame obiettivo. Analisi su sangue e urine possono essere indicati per rilevare eventuali malattie correlate o per escludere altre cause metaboliche e genetiche. Il dermatologo può confermare la condizione eseguendo patch test cutanei o test di riproduzione della reazione su diverse aree della pelle (foto-patch o foto-test), per valutare l'entità della risposta all'esposizione ai raggi UV e identificare le sostanze che possono scatenare o peggiorare la condizione. Raramente, il medico può eseguire una biopsia cutanea per esaminare le cellule della pelle al microscopio.