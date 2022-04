Formicolio alle Mani: Cause, Quando preoccuparsi e Come si fa passare

Cos’è Formicolio alle Mani: Cos’è? Il formicolio alle mani è un sintomo di comune riscontro. Questa manifestazione può dipendere sia da patologie della mano e del polso (locali), sia da malattie sistemiche o da condizioni che coinvolgono altri distretti dell'organismo (es. diabete, carenze vitaminiche, ipotensione, neuropatie ecc.). Shutterstock Di solito, il formicolio alle mani è percepito come un intorpidimento o un inusuale pizzicore, ma può manifestarsi anche in associazione con fitte, perdita della sensibilità alle dita, mani fredde o calde e debolezza, in assenza o in presenza di dolore. Questa manifestazione può coinvolgere il palmo, il polso e/o le dita. Questo articolo descriverà le cause comuni e insolite del formicolio alle mani, i sintomi associati, come farlo passare e quando è opportuno consultare un medico per ulteriori accertamenti.

Sintomi associati Formicolio alle Mani: come si manifesta? Il formicolio alle mani può manifestarsi in combinazione con altri sintomi locali, tra cui: Perdita della sensibilità alle dita;

Estremità fredde o calde;

Debolezza o impotenza funzionale con ridotta forza di prensione;

Dolore alle dita (non è sempre presente);

Difficoltà a svolgere semplici gesti quotidiani (pettinarsi, prendere un barattolo, allacciarsi la camicia, aprire una porta con le chiavi ecc.). A seconda della causa scatenante, il formicolio alle mani può associarsi ad altri disturbi. Formicolio alle Mani: quando si manifesta più comunemente? Il formicolio alle mani può presentarsi in alcuni momenti della giornata come, ad esempio, la mattina appena svegli oppure dopo aver effettuato particolari attività. In alcuni pazienti, invece, questo disturbo può comparire in maniera variabile e dipende dalla patologia associata. In base al momento della giornata, il formicolio alle mani si può manifestare: Al mattino : al risveglio, è spesso correlato alla posizione errata che si assume durante il riposo notturno;

: al risveglio, è spesso correlato alla posizione errata che si assume durante il riposo notturno; Nel corso della giornata : si può presentare per cause patologiche o quando, per molto tempo, si è tenuta la stessa posizione (esempio: andare in bici o lavorare al computer);

: si può presentare per cause patologiche o quando, per molto tempo, si è tenuta la stessa posizione (esempio: andare in bici o lavorare al computer); Durante la notte: possono dipendere dalla posizione che si assume durante il sonno. Il formicolio alle mani può durare per poche ore o per un giorno, poi scompare; altre volte, il disturbo è di tipo intermittente o continuo. Per approfondire: Formicolio alle Mani - Cause e Sintomi

Quando Preoccuparsi? Formicolio alle Mani: Quando Rivolgersi al Medico? Il formicolio alle mani non è una malattia, bensì un sintomo che dovrebbe essere approfondito al fine di scoprire quale sia la causa. Dal punto di vista diagnostico vengono utilizzati, a seconda dei singoli casi, vari esami strumentali, tra cui: radiografia, ecografia o elettromiografia. Pertanto, quando il formicolio alla mani è persistente o ricorrente, è sempre consigliabile rivolgersi ad un medico, il quale formulerà una diagnosi e potrà indicare il trattamento più adeguato. Formicolio alle Mani: Quando Preoccuparsi? Il medico va consultato tempestivamente quando si avverte un intorpidimento intermittente o un formicolio in una o entrambe le mani, soprattutto se questo sintomo: Inizia all'improvviso

Si presenta dopo un infortunio o un incidente

È accompagnato da: Mal di testa improvviso e forte Debolezza o paralisi Confusione o difficoltà a parlare Vertigini o stordimento Perdita del controllo intestinale e/o vescicale Eruzione cutanea