La terapia del focolaio polmonare dipende fondamentalmente dalla causa. La cura può durare da 1 a 3 settimane circa, a seconda dell'entità dell'infezione e delle condizioni di salute generale del paziente prima della malattia.

Per controllare la febbre ed il malessere, il medico può indicare dei farmaci antipiretici a base di ibuprofene o paracetamolo. Sia i focolai polmonari, che la polmonite, in genere, si curano a casa: solo nei casi più gravi, con complicanze, potrebbe rendersi necessario il ricovero in ospedale.

In ogni caso, solo il medico può effettuare una corretta diagnosi e stabilire la terapia più adatta.

Focolaio polmonare di origine batterica

Il trattamento di un focolaio polmonare di origine batterica prevede l'assunzione di antibiotici, di solito per via orale (solo in alcuni casi sono necessarie delle iniezioni per via intramuscolare o endovenosa).

Focolaio polmonare di origine virale

Il focolaio polmonare provocato da un virus non necessita di una cura a base di antibiotici. Queste forme si risolvono generalmente da sole e solo in qualche caso possono essere trattate con farmaci specifici.

Pertanto, quando il focolaio polmonare è di origine virale, il trattamento è sintomatico e prevede semplicemente:

Il riposo ;

; Un' alimentazione corretta e completa con tutti nutrienti (senza dimenticare la frutta, soprattutto quella ricca di vitamina C, che è sempre un valido supporto per il sistema immunitario, sia per prevenire che per aiutare a contrastare le infezioni;

con tutti nutrienti (senza dimenticare la frutta, soprattutto quella ricca di vitamina C, che è sempre un valido supporto per il sistema immunitario, sia per prevenire che per aiutare a contrastare le infezioni; Un buon apporto di liquidi, soprattutto di acqua, in modo da fluidificare il muco e compensare le perdite dovute alla sudorazione abbondante prodotta dalla febbre.

Altre misure di supporto

Se il focolaio polmonare si associa ad una bronchite di tipo asmatico, il medico può prescrivere l'esecuzione di aerosol con broncodilatatori e cortisonici per evitare una disfunzione nella normale ventilazione.

Qualora si manifestasse una grave dispnea o il respiro fosse sibilante può essere indicata, inoltre, l'assunzione di corticosteroidei per via sistemica.

Nei casi più seri di focolaio polmonare possono essere indicati il ricovero in ospedale ed il ricorso alla terapia respiratoria di supporto.