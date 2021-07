Non solo la vagina presenta una popolazione di microrganismi con queste funzioni, ma anche altre parti del corpo umano : per esempio, ecosistemi simili si ritrovano nel cavo orale, sulla pelle , nell' intestino ecc.

La flora batterica vaginale , o semplicemente flora vaginale , è un vero e proprio ecosistema di microrganismi che agisce come un sistema di protezione contro altri microrganismi potenzialmente patogeni.

Non bisogna dimenticare poi che anche il rapporto sessuale rappresenta una possibile fonte di contagio ; inoltre, lo sperma , a causa del suo pH leggermente alcalino (7,4-7,6), diminuisce l' acidità vaginale , favorendo l'attecchimento e la proliferazione dei patogeni.

Per capire l'importanza della flora vaginale, occorre pensare alla localizzazione della vagina: trovandosi vicino all' ano , essa è continuamente a rischio di contaminazione da parte di microrganismi fecali . Non a caso, è buona norma, quando si asciugano e si puliscono le parti intime, eseguire sempre un movimento che dall'avanti proceda all'indietro e non viceversa.

Alterazioni della Flora e Vaginosi

Vaginosi: Cos'è e Perché insorge?

Oltre ai lattobacilli, la flora batterica vaginale è costituita in misura minore anche da altri microrganismi, come ad esempio streptococchi, enterobatteri, microrganismi anaerobi, gardnerella, candida e mycoplasma.

Alcuni di questi, pur essendo potenzialmente patogeni, non sono in grado di espletare la loro azione lesiva (proprio perché vengono mantenuti in numero limitato dai lattobacilli e dal sistema immunitario).

Può tuttavia succedere che la flora vaginale "buona" si alteri, sia qualitativamente che quantitativamente, e venga così sopraffatta da una flora mista, ricca di germi "cattivi".

Tale condizione, comunemente nota come vaginosi batterica, si instaura, per esempio, durante l'assunzione di antibiotici e farmaci immunosoppressori, quando si soffre di diabete o si subiscono stress psicofisici severi.

La vaginosi batterica è testimoniata dall'insorgenza di un cattivo odore vaginale, talvolta associato a perdite bianco-grigiastre e lattiginose.

Vaginosi: Cosa Fare?

Per restaurare la normale flora batterica vaginale possono essere utilizzati specifici prodotti a base di acido lattico (che ristabilisce un pH ottimale per la proliferazione di lattobacilli) e di glicogeno (che fornisce loro il nutrimento necessario per crescere).

Esistono anche terapie topiche a base di lattobacilli ed antibiotici specifici per determinati microrganismi.