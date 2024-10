Flora batterica umana: cos'è, tipi e funzioni

Flora batterica umana: cos'è, origine e sviluppo La flora batterica umana è costituita da numerose specie microbiche che colonizzano aree esposte, come la cute, o comunicanti con l'esterno, come il cavo orale, il tratto gastrointestinale, le vie respiratorie, la vagina e le basse vie urinarie. Durante la vita fetale, l'organismo non possiede una vera e propria flora batterica, poiché la placenta impedisce il passaggio della stragrande maggioranza dei microrganismi. La situazione cambia radicalmente al momento del parto, quando il neonato viene a contatto con i microbi provenienti dal tratto genito-urinario della madre. Nelle ore e nei giorni seguenti, si insedieranno i germi trasmessi dalle persone e dall'ambiente con cui il giovane corpo viene a contatto. Da questo momento in poi le aree corporee sopraccitate cominceranno ad acquisire un loro complesso "ecosistema", costituito da diverse specie microbiche. Quello che di primo acchito potrebbe sembrare un processo passivo, è in realtà un complesso e delicato sistema, fortemente regolato da un vincolo fatto di reciproci vantaggi. L'organismo umano fornisce substrati nutrivi alla propria flora batterica che, in cambio, lo protegge dai patogeni impedendo lo sviluppo di altri microrganismi nel medesimo habitat. In queste complesse interazioni, il sistema immunitario rappresenta uno spettatore attento, pronto ad intervenire qualora l'equilibrio si spezzasse. Batteri normalmente non dannosi, possono diventare tali quando si moltiplicano senza controllo o migrano in altre aree corporee. Deficit alimentari, lesioni traumatiche, prolungate terapie antibiotiche od un temporaneo abbassamento delle difese immunitarie, possono causare un'alterazione della flora microbica umana.

Flora batterica dell'apparato respiratorio Microbiota dell'apparato respiratorio: composizione e dove si trova La flora batterica delle prime vie aeree è molto simile a quella orale, ma meno abbondante. Mano a mano che si scende lungo l'albero respiratorio, la concentrazione di questi microorganismi diminuisce ulteriormente, fino ad annullarsi in corrispondenza degli alveoli polmonari. Il muco secreto dalle ghiandole respiratorie mucipare, contribuisce a proteggere l'organismo dai patogeni, invischiandoli al suo interno e neutralizzandoli attraverso gli anticorpi di cui è dotato.