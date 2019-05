Fischio alle Orecchie: come si manifesta?

Il fischio alle orecchie può essere unilaterale (cioè percepibile in un solo orecchio) o bilaterale. In alcuni casi, sembra che l'acufene provenga genericamente dall'interno della testa.

Il fischio alle orecchie non si presenta sempre allo stesso modo: in qualche caso, si tratta di suoni di frequenza acuta (simili al sibilo della pentola a pressione); altre volte, possono essere avvertiti come ronzii più gravi o cigolii. Di solito, questi rumori non sono molto intensi, ma la persona che ne soffre percepisce questo disturbo come insopportabile e fastidioso.

L'acufene può essere, poi, di tipo pulsante, continuo o intermittente. Il fischio alle orecchie può accentuarsi in ambienti silenziosi ed in assenza di stimoli distraenti (quindi risulta difficile da tollerare soprattutto al momento di coricarsi). Inoltre, questo sintomo può presentarsi in relazione a sforzi, stress o determinate posizioni del capo.