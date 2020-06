A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche della Finasteride: quando e perché si usa? La finasteride si usa in forma di compresse orali. Ad alte dosi ( 5 mg di principio attivo per compressa ) essa è indicata negli uomini per trattare e controllare l'ipertrofia prostatica benigna (ingrossamento benigno della prostata). A basse dosi ( 1 mg di principio attivo per compressa ), invece, la finasteride viene utilizzata per il trattamento dell'alopecia androgenetica in uomini di età compresa fra i 18 e i 41 anni di età .

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra la Finasteride e Altri Farmaci Al momento non sono note interazioni significative fra finasteride e altri farmaci. Tuttavia, prima di iniziare il trattamento con finasteride, è indispensabile informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si potrebbero assumere medicinali o prodotti di qualsiasi tipo, compresi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, i prodotti omeopatici, ecc.

Effetti Collaterali Quali Effetti Indesiderati può causare la Finasteride? La finasteride, così come qualsiasi altro principio attivo, può causare diversi effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco, manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandone affatto. Di seguito riporteremo alcuni dei principali effetti indesiderati che possono manifestarsi quando si assume la finasteride, sia nel trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna che nel trattamento dell'alopecia androgenetica. Tuttavia, per informazioni più specifiche e dettagliate, si rimanda alla lettura del foglietto illustrativo del medicinale a base di finasteride che si deve assumere. Effetti Indesiderati derivanti dall'uso della Finasteride contro l'Ipertrofia Prostatica Benigna Gli effetti indesiderati più comuni sono impotenza e calo del desiderio sessuale che si manifestano nella fase iniziale della terapia; tuttavia, nella maggior parte dei pazienti, si risolvono con il proseguire del trattamento. Fra gli altri possibili effetti indesiderati, ricordiamo: Decremento del volume dell'eiaculato;

Disturbi dell'eiaculazione;

Eruzioni cutanee;

Aumento del volume della mammella;

Tensione mammaria;

Reazioni allergiche;

Depressione;

Palpitazioni;

Prurito, orticaria;

Dolore testicolare;

Calo del desiderio sessuale e/o impotenza che si protraggono anche dopo l'interruzione del trattamento;

Infertilità maschile. Infine, si segnala che sono stati riportati casi di cancro della mammella. Effetti Indesiderati derivanti dall'uso della Finasteride contro l'Alopecia Androgenetica Gli effetti indesiderati che possono manifestarsi sono di solito di lieve entità e transitori. Tuttavia, il trattamento con finasteride deve essere immediatamente interrotto qualora compaiano effetti indesiderati come gonfiore di lingua, gola e viso, difficoltà di deglutizione e/o di respirazione, orticaria, in quanto segni di reazioni allergiche. Fra gli altri possibili effetti indesiderati, ricordiamo: Difficoltà ad avere un'erezione;

Diminuzione della libido;

Problemi di eiaculazione, inclusa la diminuzione della quantità di liquido seminale;

Rigonfiamento delle mammelle;

Dolore ai testicoli;

Umore depresso;

Tachicardia;

Aumento degli enzimi epatici;

Infertilità maschile;

Permanenza di diminuzione della libido, disturbi dell'eiaculazione e disfunzione erettile anche dopo il termine del trattamento. Anche in questo caso, si segnala che sono stati riportati casi di cancro della mammella. Sovradosaggio da Finasteride In caso di assunzione di dosi eccessive di finasteride, è necessario contattare immediatamente il proprio medico o recarsi nel più vicino ospedale.

Come Agisce Come Funziona la Finasteride e con quale Meccanismo d'Azione agisce? La finasteride è un inibitore competitivo dell'enzima 5-alfa-reduttasi di tipo II con la quale forma un complesso enzimatico stabile. Questo enzima è deputato alla conversione del testosterone in diidrotestosterone o DHT. Poiché lo sviluppo e l'ingrossamento della ghiandola prostatica dipende dal DHT, l'inibizione della sua sintesi può tenere sotto controllo l'ingrossamento della stessa nell'ambito dell'ipertrofia prostatica benigna. Il DHT, inoltre - insieme ad una serie di fattori genetici - è ritenuto responsabile anche della riduzione della fase di crescita dei capelli e dell'assottigliamento degli stessi che tipicamente si verificano nell'ambito dell'alopecia androgenetica. Questo è il motivo per cui l'assunzione di finasteride può rivelarsi utile anche nel trattamento del suddetto tipo di alopecia, benché l'efficacia possa variare da paziente a paziente. Va precisato, comunque, che la finasteride può apportare benefici alla condizione di alopecia androgenetica solo in uomini con una perdita di capelli da lieve a moderata e non con una perdita di capelli completa.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Assume la Finasteride e in Quali Dosi? La finasteride è disponibile in forma di compresse per uso orale. I medicinali che la contengono devono essere assunti seguendo le indicazioni fornite dal medico e riportate sul foglietto illustrativo. Ad ogni modo, di seguito illustreremo le dosi solitamente impiegate in terapia. Trattamento dell'Ipertrofia Prostatica Benigna La dose abitualmente impiegata è di una compressa da 5 mg di finasteride una volta al dì, con o senza cibo. Se necessario, per controllare l'ingrossamento della prostata, il medico può prescrivere al paziente anche l'assunzione di doxazosina. I primi miglioramenti possono vedersi già nel giro di breve tempo; tuttavia, in alcuni casi potrebbe essere necessario protrarre la terapia con finasteride per almeno sei mesi. Trattamento dell'Alopecia Androgenetica La dose abitualmente impiegata per il trattamento dell'alopecia androgenetica è di una compressa da 1 mg di finasteride una volta al dì, con o senza cibo. Solitamente, per ottenere risultati, la finasteride deve essere assunta per periodi di tempo protratti. Seguire le indicazioni del medico per quel che riguarda la durata del trattamento e, in caso di dubbi, rivolgersi ad esso.

Gravidanza e Allattamento La Finasteride può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? L'uso della finasteride deve essere fatto solo negli uomini; pertanto, NON è previsto alcun impiego nelle donne, ancor meno se in gravidanza o se stanno allattando al seno. Le donne in gravidanza o che allattano al seno, inoltre, NON devono entrare in contatto con le compresse contenenti finasteride sgretolate o spezzate - siano esse destinate al trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna o dell'alopecia androgenetica - poiché vi è il rischio di assorbimento del principio attivo anche tramite la pelle. Qualora un simile evento dovesse verificarsi, le pazienti interessate devono immediatamente informarne il medico.