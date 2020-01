Generalità La fibrosi cistica è la più comune malattia autosomica recessiva nella popolazione caucasica, in quanto colpisce circa 1 individuo ogni 2.500. Questa condizione patologica è nota per i suoi effetti dannosi sull'apparato respiratorio, ma interessa anche altri sistemi come l'apparato digerente e quello riproduttivo.

Negli individui affetti da fibrosi cistica, le vie respiratorie vengono intasate da muco denso e viscoso, difficile da eliminare anche con la tosse più energica. La respirazione diventa difficile ed i pazienti - se non vengono praticati continui sforzi per mantenere pulite le vie aeree diverse volte al giorno - rischiano di morire a causa della loro stessa secrezione. I malati di fibrosi cistica muoiono frequentemente a causa di polmonite, in quanto le vie aeree intasate offrono un ambiente fertile per la crescita dei batteri.



Cause La fibrosi cistica è causata da mutazioni a carico del gene regolatore di conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR) localizzato a livello del cromosoma 7 (locus mapping: 7q31).

Sono note almeno 1.500 mutazioni del gene CFTR. La mutazione più frequente è chiamata comunemente "Delta-F508" (DF508) ed è determinata dalla delezione di 3 paia di basi nell'esone 10, che determina la perdita della fenilalanina in posizione 508.

La proteina codificata dal gene CFTR è un canale transmembrana appartenente alla superfamiglia delle ATPasi di traffico o trasportatori ABC, localizzato a livello della membrana apicale delle cellule epiteliali e deputato al trasporto dello ione cloro.

In condizioni normali, particolari cellule che rivestono le vie aeree secernono muco assieme ad un liquido acquoso che ne diminuisce la densità. Nella fibrosi cistica la secrezione del liquido acquoso è fortemente ridotta, di conseguenza il muco diventa molto denso e difficile da rimuovere dalle vie respiratorie.

Nell'epitelio respiratorio, al pari di tutti gli epiteli che trasportano liquidi, il trasporto dell'acqua dipende dal trasporto di soluti. Per secernere acqua, le cellule dell'epitelio respiratorio trasportano attivamente ioni cloro (Cl-) dal liquido interstiziale al lume, creando un potenziale elettrico negativo che provoca un flusso passivo di sodio (Na+) nella stessa direzione. I movimenti del Na+ e del Cl- innalzano la pressione osmotica del liquido che bagna il versante dell'epitelio rivolto verso il lume, di conseguenza l'acqua si muove passivamente secondo il gradiente osmotico, dal liquido interstiziale al lume. Il difetto genico che interessa l'insorgenza della fibrosi cistica impedisce direttamente il trasporto del Cl- e indirettamente interferisce con il trasporto del Na+ e dell'acqua. Di conseguenza nell'epitelio non si crea il gradiente osmotico necessario per la secrezione di acqua.