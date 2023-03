Fibromialgia post Covid: cos'è, sintomi, consigli

Introduzione Tra gli effetti del long Covid, ossia quell'insieme di sintomi che si presentano dopo essere stati contagiati e guariti dal virus, con o senza ospedalizzazione, c'è la fibromialgia da tre mesi a un anno dopo l'infezione acuta, con una prevalenza di fibromialgia tra i convalescenti più elevata rispetto alla popolazione generale. Tra i rischi e le complicanze del 'long Covid', dunque, ci sarebbe anche la fibromialgia, termine che definisce la sindrome di natura reumatologica che si caratterizza soprattutto da dolore muscoloscheletrico diffuso in tutto il corpo, soprattutto arti e schiena, e da una serie di sintomi correlati e comuni quali, ad esempio:stanchezza cronica, disturbi del sonno, disturbi dell'apparato gastroenterico o alterazioni della sfera cognitiva. In particolare, secondo una ricerca italiana, il rischio sarebbe maggiore in caso di long Covid in soggetti maschi e obesi. Al contrario, in linea generale, la fibromialgia colpisce soprattutto le donne.

FibroCovid in sintesi Si manifesta soprattutto in soggetti di sesso maschile e obesi

Sintomi post Covid persistenti anche per sei mesi dall'infezione

Sintomi multipli in contemporanea: dolore muscoloscheletrico diffuso in tutto il corpo, stanchezza cronica, disturbi del sonno, disturbi dell'apparato gastroenterico o alterazioni della sfera cognitiva.

Fibromialgia post Covid: lo studio italiano Uno studio portato avanti da un gruppo di ricercatori dell'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna (con la collaborazione dei centri di reumatologia dell' Università dell'Aquila, Università Campus Biomedico di Roma, Università di Torino), ha fatto luce sulle conseguenze del 'FibroCovid', ossia la diagnosi di fibromialgia come conseguenza del long Covid. La ricerca è stata recentemente pubblicata sulla rivista della società scientifica che riunisce i reumatologi di tutta Europa (Rmd Open: Rheumatic and Musculoskeletal Diseases). Lo studio è stato condotto su un campione formato da oltre 600 persone, che presentavano sintomatologia a lungo termine, correlata all'infezione sintomatica da Covid-19, ossia ciò che viene definito come long-Covid o post-Covid-19 syndrome. Il risultato più interessante è stato accertare che circa il 30% dei pazienti manifestava sintomi compatibili con la diagnosi di fibromialgia anche a distanza di sei mesi e oltre dalla guarigione dell'infezione acuta da Covid-19. I ricercatori hanno esaminato anche le possibili cause correlate al tale sintomo post Covid-19. Tra i principali fattori di rischio per sviluppare il cosiddetto FibroCovid, ci sono il sesso maschile (al contrario della popolazione comunemente colpita da fibromialgia, di sesso femminile) e l'obesità, noto fattore predisponente per la fibromialgia.