Fibrillazione Atriale: sintomi, cura e quando preoccuparsi

Cos'è Fibrillazione Atriale: Cos’è La fibrillazione atriale è un'alterazione profonda del ritmo cardiaco (aritmia), con origine negli atri (le cavità superiori del cuore). Quando è in atto una fibrillazione atriale, il battito del cuore varia in intensità e diviene irregolare; inoltre, le contrazioni cardiache diventano più rapide e aumentano in termini di frequenza.

La presenza di una fibrillazione atriale, pertanto, comporta una compromissione della capacità contrattile (contrattilità) del miocardio (il muscolo del cuore). Per effetto di una fibrillazione atriale, viene meno la capacità del cuore di pompare correttamente il sangue nei vari distretti del corpo; la gittata cardiaca, infatti, diviene irregolare, insufficiente e incapace di soddisfare le richieste dell'organismo. Considerata la sede in cui si verifica, la fibrillazione atriale è un esempio di aritmia ectopica sopraventricolare, dove per ectopica s'intende che non riguarda il nodo seno-atriale e per sopraventricolare che interessa le cavità atriali del cuore. Cos'è un'Aritmia Cardiaca? Molto brevemente, le aritmie cardiache sono alterazioni del normale ritmo di contrazione del cuore. Quante pulsazioni si hanno con la Fibrillazione Atriale? In assenza di patologie e a riposo, la frequenza cardiaca di un adulto è di 60-100 battiti al minuto. Al verificarsi di una fibrillazione atriale, la frequenza cardiaca si attesta su valori compresi tra 100 e 175 battiti per minuto (in alcuni casi, possono essere anche di più). Epidemiologia della Fibrillazione Atriale Quanto diffusa è la Fibrillazione Atriale La fibrillazione atriale è una delle forme di aritmia più comuni; a tal proposito, alcune stime sostengono che, in tutto il Mondo, ne sarebbe affetti circa 33 milioni di persone, di cui 2,2 soltanto negli Stati Uniti e 4,5 solo in Europa. Studi statistici del 2014 hanno evidenziato che, in Europa e in Nord America, la fibrillazione atriale è una problema di salute che riguarda il 2-3% della popolazione; questo dato, inoltre, testimonia che l'aritmia in questione è più diffusa rispetto a un tempo, probabilmente a causa dell'aumento dell'età media (gli anziani sono più soggetti a fibrillazione atriale) e delle condizioni causali, e per effetto del miglioramento delle tecniche diagnostiche. La fibrillazione atriale copre un terzo dei ricoveri ospedalieri per anomalie del ritmo cardiaco. In Italia, i casi annuali di fibrillazione atriale sono 600.000-700.000. Fibrillazione Atriale ed Età Come anticipato, l'incidenza della fibrillazione atriale aumenta con l'età; in termini pratici, questo vuol dire che è più comune nella popolazione anziana. Fibrillazione Atriale e Sesso In Europa e nel Nord America, la fibrillazione atriale colpisce maggiormente gli uomini, che non le donne.

In Asia, sia nei Paesi sviluppati che in quelli invia di sviluppo, invece, uomini e donne ne soffrono in ugual misura. Fibrillazione Atriale e Popolazione La fibrillazione atriale presenta un tasso di incidenza maggiore nelle popolazioni Europei, rispetto a quelle Africane, Asiatiche e Ispaniche.

Sembra che alla base di queste differenze, almeno per quanto riguarda il rapporto Europei-Africani, siano specifiche caratteristiche genetiche.

Tipi La durata e il modo in cui insorge un episodio di fibrillazione atriale permettono di distinguere questa aritmia in tre diverse tipologie: Fibrillazione atriale parossistica;

Fibrillazione atriale persistente;

Fibrillazione atriale permanente. Dal punto di vista clinico, le forme persistente e permanente di fibrillazione atriale sono più gravi di quella parossistica. Fibrillazione Atriale Parossistica Il termine "parossistica" indica la comparsa improvvisa di questa forma di fibrillazione atriale. Tale aritmia ha caratteri particolari, che la distinguono dagli altri due tipi: è ad altissima frequenza (superiore ai 140 battiti per minuto), non è necessariamente correlata ad altre patologie (cardiache e non) e ha carattere transitorio. La fibrillazione atriale parossistica raramente richiede trattamenti terapeutici specifici, in quanto tende ad esaurirsi da sola.

La sua durata è contenuta: può andare da pochi minuti a qualche giorno (in genere, non supera le 48 ore). Qualora il fenomeno tendesse a ripetersi, anche in assenza di altre patologie, si possono assumere farmaci antiaritmici, per riportare il battito cardiaco al ritmo normale. Fibrillazione Atriale Persistente Come suggerisce il termine "persistente", questa forma di fibrillazione atriale non si risolve in tempi brevi (in assenza di cure, dura più di 7 giorni). Rispetto alla forma parossistica, la fibrillazione atriale permanente necessita di un trattamento specifico per la sua risoluzione e si caratterizza per una frequenza cardiaca leggermente inferiore (tra i 100 e i 140 battiti per minuto). Fibrillazione Atriale Permanente La parola "permanente" vuole indicare che la fibrillazione atriale è continuamente presente, anche a dispetto di un trattamento antiaritmico. A sostenere la fibrillazione atriale permanente è la presenza di particolari patologie, per lo più cardiache, le quali fanno sì che l'aritmia suddetta diventi una loro conseguenza stabile. Per far fronte a tali situazioni, occorre una terapia mirata a contrastare la patologia responsabile dell'aritmia; in caso contrario, come si è detto, la fibrillazione atriale permanente non si esaurisce. Come la forma persistente, anche quella permanente della fibrillazione atriale si caratterizza per una frequenza cardiaca inferiore alla tipologia parossistica (anche in questo caso, si attesta sui 100-140 battiti per minuto). Lo sapevi che… La diversa frequenza cardiaca osservata nelle varie tipologie di fibrillazione atriale si concretizza con quadri sintomatologici diversi.

Sintomi e Complicazioni Fibrillazione Atriale: i sintomi I principali sintomi della fibrillazione atriale sono: Palpitazione (o cardiopalmo);

Vertigine;

Senso di svenimento;

Sincope;

Dolore toracico;

Dispnea;

Senso d'ansia;

Astenia (debolezza);

Ridotta capacità di resistenza allo sforzo fisico. I precisi connotati della suddetta sintomatologia sono strettamente connessi alla forma di fibrillazione atriale in atto; per esempio, i battiti ad altissima frequenza della fibrillazione atriale parossistica e il coinvolgimento dei ventricoli che ne consegue sono responsabili di manifestazioni più evidenti, sebbene si tratti della forma meno grave (si ricorda che le varianti persistente e permanente sono clinicamente più importanti della variante parossistica). Fibrillazione Atriale: le complicanze Shutterstock La presenza di fibrillazione atriale può sfociare in serie complicanze, quali l'ictus ischemico cerebrale e l'insufficienza cardiaca. Fibrillazione Atriale e Ictus In presenza di fibrillazione atriale, il rischio di ictus è collegato agli effetti negativi che l'aritmia esercita sulla gittata cardiaca e sul flusso di sangue: la fibrillazione atriale, infatti, rende il flusso sanguigno più turbolento; tale turbolenza favorisce le lesioni della parete vascolare e conseguentemente la formazione di trombi; quest'ultimi, oltre a occludere i vasi, possono generare, per sfaldamento di una loro parte, degli emboli, i quali, viaggiando attraverso la rete vascolare, possono raggiungere il cervello e impedire l'irrorazione sanguigna regolare di aree cerebrali più o meno estese (ictus). Il rischio di ictus è maggiore quando alla fibrillazione atriale si alternano anche episodi di flutter atriale o quando, dopo un periodo sufficientemente prolungato di battiti ad alta frequenza, c'è un ripristino del ritmo sinusale e della normale attività contrattile atriale (questo spiega perché gli interventi di cardioversione sono preceduti e seguiti da una profilassi a base di terapia anticoagulante orale). È da segnalare, inoltre, che la possibilità di ictus è connessa anche alla stasi ematica atriale prodotta dalla fibrillazione atriale; dovuta alla perdita della normale attività contrattile del cuore, infatti, questa stasi ematica atriale consiste in un ristagno di sangue a livello degli atri che ha la conseguenza di favorire lo sviluppo di trombi (da cui possono successivamente derivare degli emboli). Lo sapevi che… La stasi ematica atriale si osserva più spesso quando la fibrillazione atriale è il risultato di una stenosi mitralica. Fibrillazione Atriale e Insufficienza Cardiaca Se non trattata adeguatamente, la fibrillazione atriale può sfociare in insufficienza cardiaca.

In medicina, l'espressione insufficienza cardiaca indica l'incapacità del cuore di svolgere in modo appropriato la sua funzione di pompa del sangue (il che comporta una compromissione dell'ossigenazione di tessuti e organi del corpo umano). Per approfondire: Ictus: sintomi e cosa fare Fibrillazione Atriale: quando preoccuparsi? Specie in un individuo a rischio di fibrillazione atriale, la comparsa di sintomi come dolore al petto, palpitazione, senso di svenimento, dispnea e vertigine costituisce sempre un valido motivo per contattare immediatamente il proprio medico o recarsi al centro ospedaliero più vicino.

Diagnosi Diagnosi di Fibrillazione Atriale: come riconoscerla Le classici indagini indispensabili per una diagnosi accurata di fibrillazione atriale sono: Misurazione del polso;

Elettrocardiogramma (ECG);

Elettrocardiogramma dinamico secondo Holter;

Ecocardiografia;

Test da sforzo;

Radiografia del torace;

Esami del sangue. Misurazione del Polso Eseguita tipicamente da un medico cardiologo, la misurazione del polso prevede due valutazioni: Il polso arterioso . La misura si effettua sull'arteria radiale (a livello del polso). Esso informa della frequenza e regolarità del battito cardiaco.

. La misura si effettua sull'arteria radiale (a livello del polso). Esso informa della frequenza e regolarità del battito cardiaco. Il polso venoso giugulare. È utile per capire il livello di pressione venosa. Elettrocardiogramma (ECG) L'elettrocardiogramma (ECG) è l'esame strumentale indicato per valutare l'andamento dell'attività elettrica del cuore. In base ai tracciati che risultano da questo esame, il medico può stimare la gravità e le cause della fibrillazione atriale. Fibrillazione ed ECG Per sapere com'è il tracciato dell'ECG in un paziente con fibrillazione atriale, si consiglia la consultazione di questo articolo. Elettrocardiogramma Dinamico secondo Holter L'elettrocardiogramma dinamico secondo Holter consiste in un normale ECG, con la differenza, assai vantaggiosa, che il monitoraggio si protrae per 24-48 ore, senza impedire al paziente di svolgere le normali attività di vita quotidiana. È un esame utile qualora gli episodi di fibrillazione atriale siano sporadici e non prevedibili. Ecocardiografia Sfruttando l'emissione di ultrasuoni, l'ecocardiografia mostra le varie componenti del cuore, ossia atri, ventricoli e valvole cardiache. Nella diagnosi e nella valutazione di una fibrillazione atriale, l'ecocardiografia è importante, perché permette di verificare la presenza di una valvulopatia o di una qualche altra malformazione cardiaca. Test da Sforzo Il test da sforzo permette di monitorare la salute e il funzionamento del cuore sofferente, mentre il paziente compie uno sforzo fisico. Radiografia del Torace Effettuata in genere quando è confermata la presenza di fibrillazione atriale, la radiografia del torace serve a stabilire se all'origine dell'aritmie ci siano patologie polmonari e di tipo respiratorio. Esami del Sangue Gli esami del sangue aiutano a individuare le possibili cause di fibrillazione atriale, in quanto sono fondamentali per il riconoscimento di patologie come il diabete o i disturbi della tiroide.

Prognosi Quanti anni si può vivere con la Fibrillazione Atriale? Non esiste una statistica relativa al tasso di sopravvivenza delle persone affette da fibrillazione atriale.

Tuttavia, è noto che i pazienti che si sottopongono per tempo a tutte le terapie del caso riescono, in molti casi, a condurre una vita attiva e di durata normale, nella media.