Ferro e salute: assorbimento, concentrazione nel sangue, perdite e metabolismo

Il fabbisogno giornaliero di ferro varia in diverse condizioni fisiologiche, anche tenendo conto delle esigenze correlate all' accrescimento corporeo .

La transferrina gioca un ruolo chiave nell'emopoiesi, in quanto è responsabile della cessione del ferro agli eritroblasti, che presentano sulla loro superficie un recettore specifico per essa.

L' escrezione fisiologica del ferro avviene con le urine , le feci , il sudore , la desquamazione di cellule intestinali, della cute , delle vie urinarie. Le perdite di ferro nell'uomo e nella donna dopo la menopausa ammontano di circa 1 mg al giorno. Nella donna in età fertile le perdite sono incrementate in considerazione del ciclo mestruale (normalmente fino a circa 25 mg/ciclo) e delle gravidanze, in quanto, dal concepimento al parto , si ha una perdita di ferro aggiuntiva di circa 700 mg, se si considerano le quote cedute al feto , l'espulsione della placenta e l' emorragia post-parto ; la perdita dovuta ad allattamento è di circa 1 mg al giorno.

Metabolismo del ferro

In condizioni normali, il contenuto di ferro dell'intero organismo varia da 2 g nella donna fino a 6g nell'uomo. Il ferro è diviso in un compartimento funzionale ed in uno di deposito. Circa l' 80% del ferro funzionale si trova nell'emoglobina, la mioglobina e gli enzimi provvisti di ferro. Nel pool di deposito, costituito da emosiderina e ferritina, si trova circa il 15% del ferro totale. Va notato che le giovani donne, anche in buona salute, hanno depositi di ferro sensibilmente inferiori rispetto agli uomini. Il loro bilancio marziale (di ferro) è quindi assai più precario e sono di conseguenza più vulnerabili alle eccessive perdite od all'aumento delle richieste collegato al ciclo mestruale ed alla gravidanza.

Tutto il ferro di deposito è accumulato sotto forma di ferritina o di emosiderina. La ferritina è essenzialmente un complesso ferro-proteico che si trova in tutti i tessuti, ma particolarmente nel fegato, nella milza, nel midollo osseo e nei muscoli scheletrici.

Quando i depositi di ferro sono normali, nell'organismo si trovano solo tracce di emosiderina. Essa è formata da aggregati di molecole di ferritina. In condizioni di sovraccarico marziale, la maggior parte del ferro è depositata sotto forma di emosiderina.

Normalmente nel plasma circolano piccolissime quantità di ferritina. La ferritina plasmatica deriva in gran parte dal pool di deposito e quindi il suo dosaggio è un buon indice dell'adeguatezza delle riserve marziali dell'organismo. Nelle situazioni carenziali, la ferritina sierica è sempre inferiore a 12 microgrammi su litro mentre in condizioni di sovraccarico si possono riscontrare anche valori molto elevati, vicino a 5 mila microgrammi su litro.

L'importanza fisiologica del pool di riserva marziale consiste nella facilità di mobilizzazione in caso di un aumento delle richieste.

In condizioni normali, vi è un equilibrio tra quantità di ferritina dei depositi e quella plasmatici. Questo è un parametro utile per valutare le riserve marziali dell'organismo.

Ci sono alcune situazioni in cui si ha la crescita del ferro dei depositi: